Der LASK bekommt es zum Frühjahrsauftakt mit der WSG Swarovski Tirol zu tun, die im vergangenen Herbst zur Überraschungsmannschaft avancierte. Vor dem Abschlussspiel der 13. Runde rangieren die Kristallkicker auf dem sechsten Tabellenplatz. Der LASK liegt auf Tabellenplatz vier.

Silberberger: "Es kommt eine Megaaufgabe auf uns zu"

Dominik Thalhammer zeigt sich mit der kurzen Vorbereitung zufrieden: „Die Vorbereitung ist sehr gut verlaufen. Seit dem ersten Trainingstag spüre ich einen unglaublichen Drive in der Mannschaft. Außerdem hatten wir gute Trainingsbedingungen und konnten immer auf Naturrasen trainieren. In den Testspielen konnten wir Siege einfahren, das ist ebenfalls erfreulich. Abseits des Platzes haben wir die Zeit genutzt, um unsere Leistung im Herbst sehr genau zu analysieren und unser Spiel noch weiter zu verbessern."

Der Trainer des LASK weiß um die Stärken der Tiroler und warnt: „Mit Wattens wartet am Sonntag gleich ein Gegner auf uns, der einen sehr guten Herbst gespielt hat. Da gilt es, die Inhalte aus unserer Vorbereitung entsprechend auf den Platz zu bringen.“

Thomas Silberberger sagt vor dem Auftakt ins Frühjahr: "Die Aufgabe könnte für uns nicht schwerer sein. Man muss sich nur die Statistik vom LASK anschauen: 6 Heimspiele, 6 Siege. Das Torverhältnis lautet 18:1. Es kommt eine Megaaufgabe auf uns zu. Wir erwarten einen vor Selbstvertrauen strotzenden LASK, der extrem aggressiv Pressing und Gegenpressing betreibt, immer schnell die Tiefe sucht und sich in ausgezeichneter Verfassung befindet. Eine megaschwere Aufgabe – ähnlich wie Rapid auswärts oder Red Bull auswärts. Das sind die drei schwersten Auswärtsspiele", so der WSG-Coach.

"Um in Pasching bestehen zu können, brauchen wir eine taktische Disziplin von der ersten Minute an – vor allem im defensiven Bereich. Und Mut, um nach vorne zu spielen und so schnell wie möglich die Tiefe zu attackieren – denn da ist der LASK verwundbar", weiß Silberberger.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

LASK 1.35 | Unentschieden 5.25 | WSG Tirol 7.25

ANGEBOT - bwin verdoppelt deine Quote (bis 100 €!) - jetzt registrieren!



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So könnten die Teams spielen

LASK: Schlager - Andrade, Trauner, Cheberko - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Gruber, Eggestein, Goiginger

WSG Tirol: Oswald - Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg - Rogelj, Petsos, Celic, Rieder - Baden Frederiksen, Yeboah

Schiedsrichter der Begegnung

Alan Kijas

LASK gegen WSG Tirol im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich LASK gegen WSG Tirol live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16:30 Uhr.

LASK gegen WSG Tirol im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media