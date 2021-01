Red Bull Salzburg trifft im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres auswärts auf den SCR Altach. Zwar überwinterten die Bullen zum achten Mal in der 3-Punkte-Ära als Bundesliga-Tabellenführer, doch seit Freitagabend führt der SK Rapid die Tabelle an. Das klare Ziel der Salzburger für den heutigen Sonntag lautet demnach: Gewinnen und als neuer alter Tabellenführer nach Salzburg zurückreisen.

Mergim Berisha: "Es wird aufgrund der Rahmenbedingungen wohl eher ein Kampfspiel"

„Ich erinnere mich noch gern an unser letztes Heimspiel gegen Altach im Herbst, das war überragend. Wir waren etwa 80 Minuten in Unterzahl, haben vier Tore erzielt, sind viel gelaufen, haben viele Zweikämpfe gewonnen und taktisch sehr clever gespielt. Das ist ein gutes Beispiel, wie man spielen muss, denn es kann sein, dass der Platz in Altach nicht perfekt ist und es wahrscheinlich kein schönes Fußballspiel wird. Da müssen wir wieder bereit für Zweikämpfe und Standardsituationen sein, wir brauchen eine gute Mentalität am Platz", weiß Salzburg-Coach Jesse Marsch.

Der ehemalige Altach-Stürmer Mergim Berisha sagt vor dem heutigen Duell: „Altach ist eine Mannschaft, die gern versucht, mitzuspielen, sie haben auch gute Spieler in ihrem Team. Aber für uns wird es wichtig sein, unsere Qualitäten auf den Platz zu bringen, zu zeigen, was wir können. Es wird aufgrund der Rahmenbedingungen aber wohl eher ein Kampfspiel, das müssen wir annehmen.“

An das bis dato letzte Heimspiel gegen Salzburg werden sich die Altacher mit großer Freude zurückerinnern, konnten sie dieses doch 3:2 gewinnen. „Wir haben die Bilder vom Heimsieg im März benutzt, um uns auf das Spiel am Sonntag einzustellen. Zum einen hat da die Mentalität gepasst, aber wir haben in diesem Spiel auch guten Fußball gespielt.Gegen Salzburg haben wir nur dann eine Chance, wenn wir im gesamten Spiel gut organisiert sind. Vor allem im Umschaltmoment, musst du gegen sie oft richtige Entscheidungen zu treffen", betont Altach-Chefcoach Alex Pastoor.

So könnten die Teams spielen

SCR Altach: Kobras - Thurnwald, Zwischenbrugger, Bumberger, Karic - Casar, Haudum, Fischer - Meilinger, Maderner, Schreiner

RB Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Sucic, E. Mwepu, Junuzovic, Aaronson - M. Berisha, Daka

Schiedsrichter der Begegnung

Walter Altmann

Altach gegen Red Bull Salzburg im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Altach gegen Red Bull Salzburg live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 14:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Die Vorberichterstattung beginnt um 14 Uhr.

Altach gegen Red Bull Salzburg im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

