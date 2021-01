Der SK Sturm Graz peilt im heutigen "Steirer-Duell", wie es Christian Ilzer bezeichnet, den ersten Pflichtspielsieg im neuen Jahr an. Nach zuletzt einem torlosen Remis gegen den WAC und einer klaren 1:4-Niederlage gegen Rapid möchten die Grazer unbedingt die volle Punkteanzahl einkassieren. "Wir wollen ein Top-Spiel machen und eine Top-Leistung abrufen", lautet die Devise von Christian Ilzer.

Medizinische Abteilung von Sturm war gefordert

Das 1:4 gegen Rapid hat aber auch einige Nachwehen mit sich gebracht. Die medizinische Abteilung habe "einiges zu tun" gehabt, verriet Ilzer. Einige Spieler hätte aus Wien "Wehwehchen" mitgenommen. Bei den angeschlagenen soll es sich laut Kleine Zeitung um Jon Gorenc-Stankovic, Gregory Wüthrich und Otar Kiteishvili handeln. Alle drei Spieler machten aber am Montag das Training mit und sind wohl einsatzbereit.

Während mit Bekim Balaj ein Spieler gesperrt fehlt, kehrt Amadou Dante nach seinem Ausschluss in Wolfsberg wieder zurück. Er sei eine "Stimmungskanone in der Mannschaft", hielt Ilzer fest. Für den Gegner aus Hartberg hat der ehemalige Coach der Oststeirer ein Lob parat: "Sie machen es in den letzten Jahren sehr gut, der Verein hat sich sehr gut entwickelt", betonte der Sturm-Coach.

Markus Schopp sieht sein Team nicht mehr als Underdog: "Werden anders wahrgenommen"

Markus Schopp blickt dem Lokalduell gegen seinen langjährigen Klub mit Vorfreude entgegen: "Spiele gegen den SK Sturm sind aus Sicht des TSV Hartberg immer etwas ganz Besonderes. In den letzten Jahren waren wir Hartberger immer in der kompletten Underdog-Rolle. Das hat sich jetzt ein wenig verschoben. Wir werden anders wahrgenommen und wissen, dass wir dieser Erwartungshaltung gerecht werden müssen", weiß der Trainer des TSV Hartberg.

Schopp spricht von einer extremen Herausforderung: "Wir wollen in diesem Spiel alles abrufen, was in uns drinnen ist in puncto Intensität, aber vor allem in puncto der Art und Weise wie mutig wir am Platz sind. Wenn uns das gelingt, haben wir in der Vergangenheit, auch in Graz immer gute Spiele gemacht, konkret im letzten Spiel haben wir uns sehr dafür belohnt. Aber wir wissen, was es heißt, gegen eine Mannschaft zu spielen, die aktuell eine extrem interessante und gute Meisterschaft spielt. Für uns eine tolle Möglichkeit uns zu präsentieren", so der Hartberg-Trainer abschließend. In der Tabelle rangiert der TSV Hartberg auf Rang acht. Die Top sechs sind mit nur drei Punkten Rückstand in Reichweite.

So könnten die Teams spielen

Sturm Graz: Siebenhandl - Gazibegovic, Nemeth, Wüthrich, Dante - Hierländer, Gorenc-Stankovic, Ljubic, Kuen - Friesenbichler, Jantscher

TSV Hartberg: Swete - Lienhart, Luckeneder, Gollner, Klem - Nimaga, Kainz - Horvath, Rep, Ertlthaler - Tadic

Schiedsrichter der Begegnung

Julian Weinberger

Wo kann ich Sturm Graz gegen TSV Hartberg live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 18:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2.

Auf Sky Sport Austria 1 ist um 18:30 Uhr die Konferenz der zwei Dienstagabend-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 17:30 Uhr.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller