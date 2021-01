Drei Tage nach dem knappen Erfolg gegen die SV Ried möchte die Wiener Austria auswärts gegen die Admira nachlegen, um noch näher an die obere Tabellenhälfte heranzukommen. „Es wäre schon ein Signal, wenn wir gegen die Admira einen draufsetzen könnten. Solange noch eine Chance da ist, mit einem Sieg nach oben schauen zu können, wollen wir sie nützen", sagt Peter Stöger vor dem heutigen Duell.

Peter Stöger: "Wir werden sehen, was der Sieg bei der Mannschaft bewirkt"

Die Veilchen haben mit dem Sieg in Unterzahl neue Hoffnung geschöpft. „Gleich nach dem Spiel war es offensichtlich, dass die Spieler erleichtert waren. Wir werden sehen, was der Sieg bei der Mannschaft bewirkt. Es war ein richtiger Fight über fast 50 Minuten in Unterzahl und es hat ihnen auch Spaß gemacht. Wir werden sehen, ob wir das jetzt konstant hinbekommen“, betont der Austria-Trainer, der heute auch auf den verletzten Christoph Monschein verzichten muss. Der Stürmer zog sich in Ried einen Teileinriss des vorderen Bandapparates im rechten Sprunggelenk zu.

Den Gegner unterschätzt der erfahrene Wiener freilich nicht: „Sie haben sich mit erfahrenen Spielern verstärkt und hatten jetzt die erste Vorbereitung mit ihrem Trainer Damir Buric. Ich erwarte eine schwierige Aufgabe. In der Bundesliga sind viele Teams eng beisammen. Du musst viel Aufwand betreiben - so wie wir in Ried - um Woche für Woche zu gewinnen."

Admira will an Leistung gegen St. Pölten anknüpfen

Damir Buric zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft gegen St. Pölten zufrieden: „Die Mannschaft hat gegen St. Pölten eine gute Leistung geboten. Daran wollen wir anknüpfen. Auch die Austria hatte am Wochenende ein Erfolgserlebnis und wird mit breiter Brust auftreten. Wir sind vorbereitet, kennen die Stärken der Wiener. Wir werden alles versuchen, um unser Spiel durchzuziehen", so der gebürtige Kroate. Vor dem Duell gegen die Austria rangiert der FC Flyeralarm Admira auf dem letzten Tabellenplatz.

So könnten die Teams spielen

Admira: Leitner - Maier, Petlach, Aiwu, Ostrzolek - Auer - Hoffer, Kerschbaum, Tomic, Starkl - Breunig

Austria Wien: Pentz - Teigl, Schösswendter, Palmer-Brown, Suttner - Zwierschitz, Ebner - Sarkaria, Fitz, Jukic - Pichler

Schiedsrichter der Begegnung

Harald Lechner

Admira gegen Austria Wien im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Admira gegen Austria Wien live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 18:30 Uhr auf Sky Sport Austria 3.

Auf Sky Sport Austria 1 ist um 18:30 Uhr die Konferenz der zwei Dienstagabend-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 17:30 Uhr.

Admira gegen Austria Wien im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

