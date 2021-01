Am Freitag hat es Rapid bereits getan, heute Abend soll es aus Sicht der Hütteldorfer erneut gelingen: Die Wiener wollen im Kampf um die Tabellenführung wieder vorlegen und Red Bull Salzburg zumindest für eine Nacht überholen. Gegner im heimischen Allianz-Stadion ist der SKN St. Pölten. Die Niederösterreicher konnten die letzten zwei Duelle in Hütteldorfer gewinnen.

Didi Kühbauer hofft auf ähnliche Leistung wie gegen Sturm

"St. Pölten macht es in der laufenden Saison richtig gut, wir sind gewarnt und wissen, dass wir eine gute Leistung abliefern müssen, um die angestrebten drei Punkte einzufahren", weiß Didi Kühbauer, der auf eine ähnliche Leistung wie gegen Sturm hofft: "Wenn wir so spielen wie in der zweiten Halbzeit gegen Sturm, in der wir sehr präsent waren und das Match dominiert haben, kann es auch am Dienstag in eine gute Richtung für uns gehen. Auch St. Pölten wird mit der Zielsetzung nach Wien reisen, dass sie in Hütteldorf ihren dritten Sieg in Serie gegen uns feiern, aber ich bin überzeugt, dass wir die Punkte holen werden, wenn wir dementsprechend auftreten und viel Arbeit investieren", so der gebürtige Burgenländer.

Auf Rapid-Kapitän Dejan Ljubicic wartet eine besondere Partie, da er auf seinen Bruder Robert trifft: "Wir freuen uns beide auf die Partie, reden auch oft darüber, aber Wetten gibt es keine. Gewinnen wollen wir natürlich beide. Und wenn wir voll fokussiert auftreten und von der ersten Sekunde an 100 Prozent geben, habe ich keine Angst vor einer Niederlage gegen St. Pölten."

Robert Ibertsberger: "Für uns ist das eine Art Bonusspiel"

Für die Niederösterreicher ist das Auswärtsspiel gegen Rapid etwas Besonderes. Trainer Robert Ibertsberger nimmt den Druck von seiner Mannschaft: „Wir gehen mit einer komplett anderen Ausgangslage als am Samstag in diese Partie. Wir sind der klare Außenseiter, der Druck zu punkten liegt klar bei Rapid. Für uns ist das eine Art „Bonusspiel“, bei dem wir trotzdem alles geben werden, damit wir mit etwas Zählbarem die Heimreise antreten können.“

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Rapid 1.44 | Unentschieden 4.75 | St. Pölten 6.00

ANGEBOT - bwin verdoppelt deine Quote (bis 100 €!) - jetzt registrieren!



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So könnten die Teams spielen

Rapid Wien: Strebinger - Stojkovic, Hofmann, Barac, Ullmann - Petrovic, D. Ljubicic - Schick, Knasmüllner, Ritzmaier - Kara

SKN St. Pölten: Riegler - Blauensteiner, Steinwender, Muhamedbegovic, Schulz - Schütz, Pokorny, R. Ljubicic - Tanzmayr, Schmidt, Hugi

Schiedsrichter der Begegnung

Rene Eisner

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Rapid Wien gegen SKN St. Pölten live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 20:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Rapid Wien gegen SKN St. Pölten im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Wien Energie