Tabellenführer Red Bull Salzburg trifft heute Abend auf die SV Ried. Während die Bullen erwartungsgemäß mit einem Sieg ins Frühjahr gestartet sind, mussten die Rieder eine knappe Niederlage gegen die Austria hinnehmen. Der FC Red Bull Salzburg ist seit sechs Spielen in der Bundesliga gegen die SV Ried ungeschlagen und verloren nur eines der vergangenen 19 BL-Duelle gegen Ried.

Jesse Marsch: "Sie werden gegen uns sicher intensiv spielen und uns fordern"

Jesse Marsch sagt vor dem Duell gegen den Aufsteiger: „Ried hat einen neuen Trainer, dessen Spielphilosophie unserer ähnlich ist. Wir haben ihr Spiel gegen Austria Wien im Bus auf dem Weg nach Altach gesehen, sie haben dabei trotz Niederlage gut gespielt. Sie werden gegen uns sicher intensiv spielen und uns fordern. Darauf müssen wir vorbereitet sein.“

Mit der englischen Runde hat der US-Amerikaner kein Problem: „Insgesamt ist es für uns sehr gut, dass wir vor der Europa League viele Spiele haben. So kommen wir besser in einen Rhythmus, und es hilft uns auch in Sachen Fitness. Zudem haben wir einen großen Kader, wir können viele Spieler einsetzen und jeder muss darauf auch immer vorbereitet sein.“

Miron Muslic: „Es braucht von uns allen einen überragenden Tag"

„Wir fahren sicher nicht mit dem Gedanken nach Salzburg, dass wir sowieso verlieren werden“, stellt Ried-Goalie Samuel Sahin-Radlinger klar. „Unser großes Ziel ist es, dass wir aus Salzburg unbedingt auch etwas mitnehmen. Wir haben Respekt, aber keine Angst. Wir müssen mutig spielen, als Mannschaft richtig fighten und jeder muss seine Aufgabe bestmöglich machen. Dann können wir auch gegen Salzburg punkten. Ich freue mich schon auf das Spiel und brenne richtig drauf", führt der Tormann der Rieder weiter aus.

„Wir müssen jetzt wieder nach vorne schauen. Gegen Salzburg wird es ein ganz anderes Match. Die Favoritenrolle ist klar verteilt. Wir wissen, welches Kaliber mit Salzburg auf uns wartet. Sie spielen ihr Spiel, ohne Rücksicht auf den Gegner“, sagt Ried-Coach Miron Muslic. „Es braucht von uns allen einen überragenden Tag. Aber wir werden alles geben, um aus Salzburg etwas mitzunehmen."

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

RB Salzburg 1.08 | Unentschieden 10.50 | Ried 21.00

ANGEBOT - bwin verdoppelt deine Quote (bis 100 €!) - jetzt registrieren!



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So könnten die Teams spielen

RB Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - E. Mwepu, Bernardo, Junuzovic, Aaronson - Daka, Berisha

SV Ried: Sahin-Radlinger - Kerhe, Reifeltshammer, Boateng, Lercher - Offenbacher, Ziegl - Bajic, Wießmeier, Grüll - Gschweidl

Schiedsrichter der Begegnung

Andreas Heiss

Red Bull Salzburg gegen SV Ried im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Red Bull Salzburg gegen SV Ried live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 18:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2.

Auf Sky Sport Austria 1 ist um 18:30 Uhr die Konferenz der zwei Mittwochs-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 17:30 Uhr.

Red Bull Salzburg gegen SV Ried im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media