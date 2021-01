"Die Enttäuschung ist natürlich extrem groß", gestand Dominik Thalhammer nach der 2:4-Pleite gegen die WSG Tirol am vergangenen Sonntag. Die Linzer hätten beim Fehlstart in die Frühjahrssaison ein "Strukturproblem" gehabt, so der LASK-Coach. Nur drei Tage später steht für den LASK bereits ein schwieriges Auswärtsspiel gegen den WAC auf der Tagesordnung.

LASK will gegen WAC anschreiben

„Wir haben uns gegen die WSG Tirol viel vorgenommen, konnten unseren Plan aber nicht wie gewünscht auf den Platz bringen. Dieses Spiel war sehr lehrreich für uns, wir haben unsere Leistung in den letzten Tagen sehr selbstkritisch analysiert. Gegen den WAC wollen wir nun eine entsprechende Reaktion zeigen und die gute Entwicklung der Mannschaft, die wir im Herbst begonnen haben, fortsetzen", gibt Thalhammer die Marschroute vor.

Die Linzer wollen in Wolfsberger punktemäßig unbedingt anschreiben: Das Hinspiel im September 2020 konnte der LASK dank einer souveränen Vorstellung 3:1 gewinnen.

Feldhofer weiß, wie man LASK wehtun kann

Die Kärntner absolvierten in diesem Jahr bereits zwei Pflichtspiele auf heimischem Boden. Beide Partien (gegen Sturm und WAC) endeten mit einem torlosen Remis. "Wir sind generell mit der Leistung zufrieden, aber mit der Ausbeute natürlich nicht", sagt Ferdinand Feldhofer vor dem dritten Heimspiel in Folge.

Die Niederlage des LASK gegen Tirol hat der WAC-Trainer natürlich genau analysiert: "Vier Gegentore sind sicher überraschend. Man hat gesehen, dass man den LASK mit Tempo überraschen kann", weiß Ferdinand Feldhofer.

So könnten die Teams spielen

WAC: Kofler - Novak, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer - Taferner, Leitgeb, Liendl, Sprangler - Vizinger, Joveljic

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Andrade - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Goiginger, Eggestein, Balic

Schiedsrichter der Begegnung

Alexander Harkam

WAC gegen LASK im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich WAC gegen LASK live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 20:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

WAC gegen LASK im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

