Drei Tage nach dem 1:0-Auswärtssieg gegen die SV Ried geht es für die Wiener Austria bereits mit einem weiteren Auswärtsspiel weiter, wenn die Veilchen am Dienstag um 18:30 Uhr bei der Admira gastieren (im Ligaportal-Ticker). Bitter für die Austria: Christoph Monschein wird aufgrund einer Verletzung des Sprunggelenks ca. zwei Wochen pausieren müssen.

Peter Stöger: "Wir werden sehen, was der Sieg bei der Mannschaft bewirkt"

Nach dem 1:0-Sieg gegen Ried ortet Peter Stöger vor allem in der Offensive noch viel Verbesserungs-Potenzial: „Wir müssen mehr Ruhe und Klarheit in unser Offensivspiel bringen. Die Jungs haben zwar recht gut verteidigt, sind viel gelaufen und haben alles für die Mannschaft unternommen, aber grundsätzlich müssen wir den Gegner viel öfter mit unserem Spiel dazu zwingen, im Defensivbereich zu arbeiten", wird der Austria-Coach in einer Aussendung zitiert.

Ob der erste Bundesliga-Sieg seit Anfang Oktober die erhoffte Initialzündung sein kann, werde sich noch zeigen: „Gleich nach dem Spiel war es offensichtlich, dass die Spieler erleichtert waren. Wir werden sehen, was der Sieg bei der Mannschaft bewirkt. Es war ein richtiger Fight über fast 50 Minuten in Unterzahl und es hat ihnen auch Spaß gemacht. Wir werden sehen, ob wir das jetzt konstant hinbekommen“, erklärt der Austria-Trainer.

Gegen die Admira soll am Dienstag erstmals in der Bundesliga-Saison 2020/21 ein zweiter Sieg in Serie gelingen: „Es wäre schon ein Signal, wenn wir gegen die Admira einen draufsetzen könnten. Solange noch eine Chance da ist, mit einem Sieg nach oben schauen zu können, wollen wir sie nützen,“ sagt Stöger.

Monschein fällt rund zwei Wochen aus

Neuzugang Eric Martel (Gelb/Rot gegen Ried) ist am Dienstag gesperrt. Christoph Monschein, der sich am Samstag wenige Minuten nach seiner Einwechslung am Knöchel verletzte, wird mit einem Teileinriss des vorderen Bandapparates im rechten Sprunggelenk ca. zwei Wochen pausieren müssen. Vesel Demaku ist nach seiner Schulterverletzung noch im Aufbau.

Die Admira ist punktegleich mit Altach Letzter, am Wochenende gelang der Mannschaft von Damir Buric in St. Pölten ein 2:2. Die Südstädter verstärkten sich im Winter mit Außenverteidiger Matthias Ostrzolek (Erfahrung in der deutschen Bundesliga), Stürmer Andrew Wooten (MLS) und Ex-Salzburg Spieler David Atanga.

„Sie haben sich mit erfahrenen Spielern verstärkt und hatten jetzt die erste Vorbereitung mit ihrem Trainer Damir Buric. Ich erwarte eine schwierige Aufgabe. In der Bundesliga sind viele Teams eng beisammen. Du musst viel Aufwand betreiben - so wie wir in Ried - um Woche für Woche zu gewinnen“, erklärt Austria-Trainer Peter Stöger.

Foto: Harald Dostal/fodo.media