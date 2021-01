Das Bundesliga-Spiel zwischen Rapid Wien und St. Pölten, das für heute 20:30 Uhr angesetzt war, musste wegen starken Schneefalls abgesagt werden. Massive Schneemengen machen eine reguläre Austragung in Hütteldorf unmöglich. Die Partie wird am Mittwoch, 27. Jänner 2021, um 18:30 Uhr nachgeholt.

Referee Rene Eisner erklärt gegenüber Sky Sport Austria, dass die Entscheidung kurzfristig getroffen worden sei. "Weil das Verletzungsrisiko zu groß gewesen wäre", so der Steirer.

"Du hast eine reine Rutschpartie. Es ist viel zu gefährlich, auf diesem Platz kannst du heute nicht Fußballspielen", betonte St. Pölten-Trainer Robert Ibertsberger.

