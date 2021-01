Sturm Graz gastiert am heutigen Samstagabend beim Tabellenvorletzten SCR Altach. Während die Grazer nach dem torlosen Remis gegen den WAC und der Niederlage gegen Rapid eine Reaktion gezeigt haben (2:1 gegen Hartberg), finden sich die Vorarlberger nach wie vor im Tabellenkeller wieder. Zuletzt setzte es für den SCR Altach eine 1:3-Pleite gegen die WSG Tirol.

Alex Pastoor: "Sturm hat eine Mannschaft, die über 90 Minuten marschiert"

„Das Spiel gegen die WSG haben wir leider innerhalb von einer viertel Stunde abgeschenkt. Es war auch davor kein wirklich gutes Spiel von uns, wir haben aber nichts zugelassen. Es wird von jeder Bundesliga-Mannschaft bestraft, wenn du 15 Minuten lang komplett die Organisation verlierst. Die zweite Halbzeit war besser, wobei wir uns viel zu wenige Tormöglichkeiten herausgearbeitet haben", blickt Altach-Coach Alex Pastoor zurück.

Dem Gegner aus Graz zollt der Niederländer Respekt: „Sie stehen zurecht in der Tabelle so weit vorne. Sturm hat sich gut entwickelt, mit dem 4-4-2 ein System gefunden, das zu ihnen passt und eine Mannschaft, die über 90 Minuten marschiert.“

Christian Ilzer warnt vor einer "bösen Überraschung"

Die Grazer wollen nach dem Heimsieg gegen Hartberg gleich nachlegen und den nächsten vollen Erfolg einfahren: "Der Sieg gegen Hartberg hat uns sehr gut getan. Aber da müssen wir sofort einen draufsetzen", gibt Christian Ilzer die Devise aus. Die Steirer sind bereits am gestrigen Freitag mit dem Flieger ins Ländle gereist. "Wir müssen es schaffen, in einer englischen Woche mental und körperlich wieder voll präsent zu sein", betont der Sturm-Trainer.

Ilzer weiß zwar, dass die Altacher eine schwierige Saison haben, doch er warnt seine Schützlinge vor Überheblichkeit: "Wer glaubt, das wird ein Spaziergang, der wird am Samstagabend eine böse Überraschung erleben", mahnt der Steirer.

So stellen die Trainer auf

SCR Altach: Kobras - Thurnwald, Bumberger, Netzer, Karic - Casar, Haudum, Fischer - Meilinger, Obasi, Schreiner

Sturm Graz: Siebenhandl - Ingolitsch, Nemeth, Wüthrich, Dante - Gorenc-Stankovic - Hierländer, Kuen - Kiteishvili - Friesenbichler, Jantscher

Schiedsrichter der Begegnung

Stefan Ebner

SCR Altach gegen Sturm Graz im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich SCR Altach gegen Sturm Graz live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 3.

Auf Sky Sport Austria 1 ist die Konferenz der drei Samstags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16 Uhr.

SCR Altach gegen Sturm Graz im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller