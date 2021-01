Red Bull Salzburg peilt im dritten Pflichtspiel im Frühjahr den dritten Sieg an. Die Mozartstädter gastieren am heutigen Samstag beim TSV Hartberg, der noch auf den ersten Sieg im neuen Jahr wartet. Während die Oststeirer im ersten Spiel nach der Winterpause ein 0:0 gegen den WAC holten, setzte es am Dienstag eine Niederlage gegen Sturm Graz.

Markus Schopp: "Ich glaube es ist an der Zeit, das zu ändern"

Nunmehr wartet mit Red Bull Salzburg die wohl schwierigste Aufgabe für die Hartberger. Salzburg ist auch die einzige Mannschaft, gegen die Hartberg noch nie gewinnen konnte. Das möchte Markus Schopp ändern: „Mit Salzburg kommt nicht nur der Tabellenführer, sondern auch die einzige Mannschaft, gegen die wir noch nie gewinnen konnten. Ich glaube es ist an der Zeit, das zu ändern. Es gibt bestimmt leichtere Aufgaben, aber wir trauen uns das zu. Das bedarf über 90 Minuten höchste Konzentration. Ich weiß, dass meine Mannschaft dazu in der Lage ist und die Sensation schaffen kann und deshalb freue ich mich schon sehr auf das morgige Spiel", sagt der Hartberg-Coach.

Jesse Marsch: "Die Hartberger spielen einen frechen, spielerisch guten Fußball"

Jesse Marsch sagt vor der Partie gegen den TSV: „Die Hartberger spielen einen frechen, spielerisch guten Fußball und können uns Probleme bereiten, wenn wir nicht mit voller Konzentration bei der Sache sind. Wir haben in der Analyse gesehen, dass sie in beiden Spielen nach der Winterpause gut dabei waren und sowohl dem WAC als auch Sturm Graz Schwierigkeiten bereitet haben. Aber unser Focus muss in erster Linie unserem Spiel gelten, das ist das was zählt.“

Mit dem Start ins Frühjahr ist der US-Amerikaner zufrieden: „Der Start nach der Winterpause war sehr zufriedenstellend, wir haben schon viele Dinge gut gemacht und zwei Mal zu Null gespielt. Mit jedem weiteren Match kommen wir hoffentlich noch besser in einen Rhythmus, wollen zusätzliche Aspekte unseres Spiels verbessern und in jedem Match einen Schritt nach vorne machen.“

So stellen die Trainer auf

TSV Hartberg: Swete - Kainz, Gollner, Luckeneder, Klem - Nimaga, Heil - Horvath, Rep, Ertlthaler - Chabbi

Red Bull Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Vallci, Ulmer - Camara, Bernede - Mwepu, Sucic - Daka, Koita

Schiedsrichter der Begegnung

Markus Hameter

TSV Hartberg gegen Red Bull Salzburg im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich TSV Hartberg gegen Red Bull Salzburg live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 2.

Auf Sky Sport Austria 1 ist die Konferenz der drei Samstags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16 Uhr.

TSV Hartberg gegen Red Bull Salzburg im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

