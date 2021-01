Man könnte schon fast von einem Schlagerspiel sprechen, wenn heute die Wiener Austria auf die WSG Swarovski Tirol trifft. Beide Mannschaften konnten ihre bisherigen zwei Partien in diesem Frühjahr gewinnen und schwimmen auf einer Erfolgswelle. Die Wattener kommen als Tabellenfünfter als besser platzierte Mannschaft nach Wien.

Peter Stöger: "Jetzt können wir ausloten, ob es für mehr reicht"

Peter Stöger ist nach den zwei Zu-Null-Siegen (1:0 in Ried, 4:0 gegen Admira) zufrieden: "Wir hatten einen guten Start ins Frühjahr und konnten die Lücke zu den Top sechs schließen, jetzt können wir ausloten, ob es für mehr reicht", sagt der Austria-Trainer. Sechs Punkte seien zwar super, aber "jetzt wollen wir neun daraus machen. Es wartet aber eine schwere Aufgabe, die Tiroler sind super drauf", weiß der gebürtige Wiener.

Stöger ging etwas genauer auf die Stärken der Kristallkicker ein: "Nicht nur die Ergebnisse waren gut, auch die Art und Weise, wie sie diese eingefahren haben. Sie spielen sehr zielstrebig, schnörkellos und kompakt nach vorne. Die erste halbe Stunde gegen Altach war außergewöhnlich gut, sie haben viel Selbstvertrauen, das sieht man."

Silberberger weiß: "Wenn wir gewinnen, geht tabellarisch die Post ab"

Die WSG Tirol schwimmt nach zwei Siegen in Folge auf einer Erfolgswelle. Mit einem Sieg könnten die Tiroler einen gewaltigen Schritt Richtung Meistergruppe machen: „Das Spiel ist für uns richtungsweisend. Wenn wir gewinnen, geht tabellarisch die Post ab. Wenn wir Unentschieden spielen, bleibt alles beim Alten. Und wenn wir verlieren, wird’s wieder eng. Aber grundsätzlich orientieren wir uns daran, was ganz, ganz hinten passiert. Und da wäre es natürlich super, wenn wir am Sonntag den Abstand nach hinten noch einen Schritt weiter ausbauen könnten.“

Über den Gegner sagt der Coach der WSG: „Die Austria hat sich unter Peter Stöger konsolidiert. Sie sind straff organisiert, lassen wenig zu, verteidigen gut und sind geduldig in ihrem Spiel. Ich kann mich noch gut an das 0:2 im Herbst erinnern. Da war eigentlich nach dem 1:0 durch die Austria fast schon der Deckel drauf. Wenn die einmal in Führung gehen, sind sie sehr schwer zu bespielen. Ich vermute, dass das Spiel am Sonntag einen schachähnlichen Charakter bekommt: wer den ersten fehlerhaften Zug macht, verliert.“

So stellen die Trainer auf

Austria: Pentz - Zwierschitz, Schösswendter, Palmer-Brown, Suttner - Ebner, Martel - Teigl, Fitz, Sarkaria - Pichler

WSG Tirol: Oswald - Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg - Gölles, Petsos, Celic, Rieder - Yeboah, Frederiksen

Schiedsrichter der Begegnung

Oliver Drachta

Austria Wien gegen WSG Tirol im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Austria Wien gegen WSG Tirol live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 14:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2.

Auf Sky Sport Austria 1 ist die Konferenz der zwei Sonntags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 13:30 Uhr.

Austria Wien gegen WSG Tirol im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

