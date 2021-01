Zum Abschluss der 15. Bundesliga-Runde kommt es in Pasching zum Schlagerspiel zwischen dem LASK und Rapid Wien. Während die Linzer Athletiker nach zuletzt vier Niederlagen in Serie gegen Rapid der schlechten Serie endlich ein Ende setzen wollen, peilt Rapid auch am heutigen Sonntag einen Sieg und damit den dritten vollen Erfolg in diesem Frühjahr an.

Peter Michorl: "Es wird ein enges Spiel, wo Kleinigkeiten entscheiden werden"

Der LASK hat nach der Auftaktniederlage gegen die WSG Tirol eine Reaktion gezeigt und am Mittwoch einen klaren 3:0-Sieg gegen den WAC gefeiert. "Das Spiel gegen Rapid ist für uns eine große Herausforderung. Wir werden auf den Dingen aufbauen, die wir gegen den WAC gezeigt haben: Wir sind taktisch sehr diszipliniert aufgetreten und haben auch physisch sehr viel investiert. Es war eines unserer besten Spiele, was die Beschleunigungen betrifft. Und diese Parameter sind die Basis unseres Spiels, so kommen wir zum Erfolg. Wenn wir diese Dinge gegen Rapid wieder auf den Platz bringen können, kann es ein sehr spannendes und enges Spiel werden", betont LASK-Trainer Dominik Thalhammer.

Peter Michorl, seines Zeichens ehemaliger Spieler der Wiener Austria, weiß um die Brisanz in Duellen gegen den Rekordmeister: "Das ist ein Spitzenspiel. Rapid ist richtig gut in Form, spielt einen guten Fußball. Doch wir haben in Wolfsberg wieder gezeigt, dass wir gut Fußball spielen können. Es wird ein enges Spiel, wo Kleinigkeiten entscheiden werden", ist der LASK-Spielmacher überzeugt.

Didi Kühbauer: "Die wollen uns endlich wieder schlagen und wir wollen das verhindern"

Auch Rapid-Trainer Didi Kühbauer geht von einem engen und umkämpften Schlagerduell aus: "Es wird ein zweikampflastiges Match werden, allzu große Ballstafetten wird es nicht geben", glaubt der Burgenländer. Die jüngsten vier Siege gegen den LASK seien für Kühbauer zwar eine schöne Statistik, doch er sieht auch Gefahren: "Die wollen uns endlich wieder schlagen und wir wollen das verhindern."

Rapid-Kapitän Dejan Ljubicic, der sich gegen den SKN St. Pölten keine schwere Verletzung zugezogen hat und heute wohl dabei sein wird, sagt gegenüber Ligaportal.at: "Es hat sich in den letzten Jahren so ergeben, dass das ein Spiel ist, in dem zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die unbedingt gewinnen wollen. Der LASK hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt und ist ein sehr starker Gegner, der permanent Pressing ausübt und den Gegner dauernd stören will. Man bekommt sehr wenige Räume."

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

LASK 1.85 | Unentschieden 3.60 | Rapid 4.00

ANGEBOT - bwin verdoppelt deine Quote (bis 100 €!) - jetzt registrieren!



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So stellen die Trainer auf

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Andrade - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Eggestein, Balic, Gruber

Rapid: Strebinger - Stojkovic, Barac, Greiml - Schick, Petrovic, Grahovac, Ullmann - Knasmüllner - Kitagawa, Kara

Schiedsrichter der Begegnung

Walter Altmann

LASK gegen Rapid im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich LASK gegen Rapid live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16:30 Uhr.

LASK gegen Rapid im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media