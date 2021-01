Nunmehr ist es auch von Hartberger Seite offiziell: Der TSV Hartberg verpflichtet Matija Horvat vom KSV 1919. Der 21-Jährige unterschreibt beim Bundesligisten einen 1,5 Jahresvertrag bis Sommer 2022. Der Kroate war Kapitän bei den Kapfenbergern und absolvierte 74 Spiele für den Zweitligisten. Horvat ist ab sofort spielberechtigt.

TSV-Obmann Erich Korherr zum Neuzugang: "Matija hat in den Trainings überzeugt. Ein junger Spieler mit viel Qualität, was er auch schon in Kapfenberg unter Beweis gestellt hat!"

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller