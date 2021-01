Dritter Winterneuzugang für den SCR Altach. Der argentinische Mittelstürmer Danilo Carando wechselt ablösefrei zum Bundesligisten. Der 32-Jährige stand zuletzt zwei Jahre lang beim peruanischen Erstligisten Cusco FC unter Vertrag.

Für die Peruaner war Carando in 148 Spielen an insgesamt 75 Pflichtspieltreffern (61 Tore / 14 Assists) direkt beteiligt. Carandos Vertrag bei Cusco war zum 31.12.2020 ausgelaufen. Für den 32-Jährigen ist Altach seine zweite Station in Europa. 2010 stand er für ein halbes Jahr beim rumänischen Erstligisten Astra Giurgiu unter Vertrag. Dazwischen spielte er unter anderem in Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Carando erhält beim SCRA die Rückennummer 31.

Christian Möckel, Sportdirektor: „Mit Danilo Carando verpflichten wir einen erfahrenen Stürmer, der seine Torgefährlichkeit bei all seinen Stationen konstant unter Beweis gestellt hat. Neben seiner Qualitäten im Strafraum, ist er ein Spieler, der enorm viel arbeitet und eine gute Mentalität mitbringt.“



Danilo Carando: „Es war immer mein Traum, in Europa zu spielen. Umso mehr freue ich mich auf die Aufgabe beim SCR Altach und möchte diese Chance unbedingt nutzen. Ich kann es kaum erwarten, auf dem Platz zu stehen und Tore für den SCRA zu erzielen.“

Foto: SCR Altach