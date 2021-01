Ohne Tore und großartige Aufreger ging heute das Bundesliga-Duell zwischen der SV Ried und dem FC Flyeralarm Admira über die Bühne. Das torlose Remis ging am Ende auch in Ordnung, wenngleich die Admira in der zweiten Halbzeit dem Siegtreffer etwas näher kam. Tabellarisch hat sich für die beiden Klubs nichts verändert. Ried rangiert weiterhin auf Platz zehn, die Admira bleibt das Schlusslicht der Liga.

Sahin-Radlinger ließ sich für Partie fitspritzen

"Es war ein sehr hart erkämpfter Punkt, wir haben sehr viel investieren müssen. Ich bin froh über den Punkt", sagt Ried-Coach Miron Muslic. "Die Mannschaft hat alles probiert und in den letzten zehn Minuten den Willen gezeigt", betonte Muslic. Der Ried-Coach sieht aber auch noch Verbesserungspotenzial: "Wir haben in allen Bereichen Luft nach oben. Unsere defensive Stabilität muss noch klarer werden", so der Trainer der Rieder.

Samuel Sahin-Radlinger, der seine Mannschaft heute mit starken Paraden im Spiel gehalten hat, hatte sich im gestrigen Abschlusstraining bei einem Zusammenstoß mit Gschweidl verletzt und sich für die heutige Partie fitspritzen lassen. "Das ist genau der Spirit, den wir brauchen", schwärmte Muslic vom Torhüter. "Ich muss ein Kompliment an die medizinische Abteilung aussprechen", sagte der Tormann selbst.

Über das Transfertheater um Marco Grüll ist und war der Ried-Coach nicht glücklich: "Ich glaube nicht, dass es leistungsfördernd ist für den Grülli." Der Abgang des gebürtigen Salzburgers steht wohl unmittelbar bevor. Mit Rapid müssen offenbar nur mehr Details geklärt werden. Dann wird die SV Ried auch im Sturm noch etwas machen und einen neuen Angreifer holen. Mit Atdhe Nuhiu steht ein alter Bekannter ante portas. "Wir arbeiten mit Hochdruck an dieser Geschichte. Wir sind der Meinung, dass wir etwas machen müssen und auch etwas machen werden", sagt Muslic über die möglich Verpflichtung eines neuen Stürmers.

Video: Das sagen Miron Muslic und Samuel Radlinger nach dem Spiel

Damir Buric: "Die Mannschaft ist intakt und sie lebt"

"Das Positive ist, dass wir heute nichts zugelassen haben. Der Gegner hatte kaum Torchancen", freute sich Damir Buric. Der Kroate zeigt sich mit der Performance seiner Schützlinge sehr zufrieden: "Die Mannschaft ist intakt und sie lebt." Dass bei der Admira heute einige Stammspieler wie Maier, Breunig und auch Tomic ausgefallen sind beschrieb Buric als "großen Verlust". Diese Ausfälle habe man aber gut aufgefangen, konstatierte der Admira-Coach.

Auf die Frage von Ligaportal-Reporter Herbert Pumann, ob man noch auf dem Transfermarkt aktiv werden wird, antwortete der Kroate: "Der Trainer hat immer Wünsche. Wir lassen uns das offen und werden darüber reden. Ich hoffe, dass irgendwas noch passieren könnte, das wäre nicht schlecht", bekräftigte Damir Buric. Ob man sich in der Defensive oder Offensive verstärken möchte, ließ er offen: "Wir wollen Qualität", hielt der Admira-Trainer fest.

Video: Damir Buric nach dem 0:0 gegen Ried

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media