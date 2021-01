Christian Ilzer war am Samstag nach der Niederlage seiner Mannschaft gegen Altach geladen. Der Sturm-Trainer ging mit dem Schiedsrichtergespann um Hauptreferee Stefan Ebner hart ins Gericht. Mit einigen strittigen Entscheidungen wollte sich der Trainer der Grazer nicht abfinden.

"Wir haben jetzt 15 Spiele gespielt und noch keinen einzigen Elfmeter bekommen"

Vor allem der Treffer des SCR Altach zum 1:1-Ausgleich ging Ilzer nicht aus dem Kopf. Philipp Netzer, der Torschütze, stand bei der Abgabe der Freistoßhereingabe deutlich im Abseits und köpfelte überlegt ein: "Wenn man bei einem ruhenden Ball eine dermaßen klare Abseitssituation nicht sehen kann, dann soll ich eine Niederlage erklären, das kann man in einen Bereich reinschieben, den wir nicht beeinflussen können", ärgerte sich der Sturm-Trainer im Interview mit Sky Sport Austria.

Generell zeigte sich Christian Ilzer mit den bisherigen Leistungen der Unparteiischen bei Spielen des SK Sturm nicht zufrieden: "Ein früher Ausschluss in Wolfsberg, ein Ausschluss gegen Rapid und auch heute wurde das Spiel aufgrund einer klaren Fehlentscheidung gekippt. Wir haben jetzt 15 Spiele gespielt und noch keinen einzigen Elfmeter bekommen", monierte der 43-Jährige.

"Irgendwann muss ich auch einmal dastehen und sagen, was von der Schiedsrichterseite passiert, das ist irgendwann zu viel. Heute ist er (der Schiedsrichter) ganz klar schuld, ohne den Schiedsrichter wäre es zumindest Unentschieden ausgegangen", ist Ilzer überzeugt.

Mit dem Auftritt seiner Mannschaft zeigte sich der gebürtige Steirer aber nicht unzufrieden: "In der zweiten Halbzeit hat meine Truppe alles probiert, es war ein ausgeglichenes Spiel. Daher kein Vorwurf an meine Truppe." Nun werde man versuchen, "in den nächsten Runden die nötigen Punkte einfahren. Ergebnistechnisch haben wir kleine Rückschläge hinnehmen müssen, wir müssen schauen, dass wir im Kopf klar bleiben und nicht den Glauben an unsere Gesamtstärke verlieren."

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger