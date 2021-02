Der WAC hat den zweiten Neuzugang in der laufenden Transferperiode fixiert: Gustav Henriksson wechselt vom schwedischen Vizemeister IF Elfsborg, wo er seit 2014 sämtliche Jugendmannschaften durchlief und 2018 sein Debüt für die Kampfmannschaft gab, nach Wolfsberg. Der 1,90 Meter große Innenverteidiger unterschreibt in Wolfsberg einen Vertrag über zweieinhalb Jahre mit Option auf ein weiteres Jahr.

In der vergangenen Spielzeit - in Schweden spielt man eine Ganzjahresmeisterschaft - absolvierte er 14 Spiele, in denen er zwei Tore schoss. In der schwedischen U21-Nationalmannschaft kam er in der abgelaufenen Qualifikation zur Europameisterschaft vier mal zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer.

Foto: RZ Pellets WAC