Thorsten Schick hat am Sonntag mit einem Instagram-Posting für Aufregung gesorgt (Ligaportal berichtete: Auf Instagram: Rapid-Kicker belächelt "Top"-Zustand der LASK-Kabine!). Der Rapid-Kicker postete in seine Story ein Foto aus der kleinen und engen Gästekabine unterhalb der Haupttribüne der Paschinger Raiffeisen-Arena. Die Wand unmittelbar neben Thorsten Schick war voll mit Schimmel.

Senat 3 kommt zum Lokalaugenschein

„Danke für die TOP Kabine. Zum Glück gibt es die Maskenpflicht“, schrieb der gebürtige Steirer zum Bild.

Der schlechte Zustand der Gästekabine in Pasching könnte für den LASK Folgen haben. Wie der Kurier berichtet, schaltet sich nun die Bundesliga in diese Causa ein: „Auch die Gästekabinen müssen in einem ordentlichen Zustand sein, um Bundesliga-Spiele austragen zu dürfen. Bislang gab es von keinem Verein eine Beschwerde, die Zustände waren der Liga nicht bekannt“, wird die Bundesliga im Bericht zitiert.

Der zuständige Senat 3 der Liga werde bereits am morgigen Dienstag nach Pasching fahren, um einen Lokalaugenschein durchzuführen. "Wir arbeiten daran, diesen Zustand schnellstmöglich zu verbessern. Es ist klar, dass das so nicht bleiben darf", heißt es vonseiten des LASK.

Der LASK soll bereits am heutigen Montag Renovierungsarbeiten in besagter Kabine durchgeführt haben. "Der Senat soll am Dienstag wieder eine Bundesliga-taugliche Unterkunft zu sehen bekommen", heißt es im Kurier.

von Ligaportal, Foto: Thorsten Schick/Instagram