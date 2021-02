Michael Liendl ist das Um und Auf beim Wolfsberger AC. Der 35-jährige gebürtige Grazer absolvierte bis dato 161 Pflichtspiele für den WAC, in denen er 55 Tore und 67 Vorlagen beisteuerte - eine unheimlich starke Bilanz. In diesem Sommer läuft der Vertrag des Mittelfeldstrategen aus, eine Zukunftsentscheidung hat er noch nicht getroffen.

Michael Liendl denkt noch nicht an Karriereende

Sein fortgeschrittenes Alter - für einen Fußballer wohlgemerkt - spielt für ihn noch überhaupt keine Rolle: „Wenn ich im Oktober 36 Jahre werde, dann sind das natürlich keine 20 mehr. Aber ich denke einfach, dass man es nicht auf das Alter runterbrechen kann. Es geht am Ende einfach um Leistung", betonte Michael Liendl in der Sky-Sendung Talk und Tore.

Dabei erinnert sich der Grazer an ein Gespräch mit seinem ehemaligen Trainer Christian Ilzer, der ebenfalls in der Sendung zu Gast war, zurück: „Mit Christian (Ilzer, Anm.) habe ich, als wir noch zusammen beim WAC waren, ein Gespräch geführt. Als er mich gefragt hat wegen einer Verlängerung und wie es dann aussieht, wenn man vielleicht nicht mehr spielt, habe ich erwidert: ,Es ist grundsätzlich kein Thema für mich, wenn es dann irgendwann einmal so sein sollte, dass man nicht spielt. Aber nur, wenn man dann auch vielleicht schlechter ist als der andere und nicht nur ein Junger spielt, weil er jung ist. Sondern einfach nur, weil er vielleicht besser ist. Dann ist das für mich kein Thema.‘ Aber ich denke jetzt, wenn man sich die Zahlen ansieht, die ich in den letzten Jahren geliefert habe, dann geht es jetzt nicht zwingend ums Alter", stellte Liendl klar.

An ein Karriereende nach dieser Saison verschwendet der technisch starke Mittelfeldspieler keine Gedanken. Er sehe keinen Grund, warum er nicht über diese Saison hinaus spielen sollte. "Mein Körper gibt mir auch noch keine Zeichen aufzuhören. Deswegen spricht nichts dagegen."

Liendl-Zukunft beim WAC? "Hat kein Gespräch gegeben"

WAC-Präsident Dietmar Riegler betonte in einem Beitrag von Sky, dass er Michael Liendl - nach seiner aktiven Karriere als Fußballer - gerne im Verein behalten würde. Darauf angesprochen erklärte Liendl: „Grundsätzlich hat es kein Gespräch gegeben, auch nicht über eine mögliche Vertragsverlängerung oder nicht. Ich weiß nicht, wie es der Präsident dann handhabt, aber das werden wir dann sehen. Ich bin offen für alles. Ich war in meiner ganzen Karriere schon immer für alles offen, ich habe nie etwas ausgeschlossen."

Nach seiner aktiven Karriere möchte der 35-Jährige dem Fußball auf jeden Fall erhalten bleiben: „Ich will mich da jetzt nicht irgendwo eingliedern und sagen, dass will ich unbedingt machen. Das Einzige, das ich machen will und hoffentlich auch werde, ist, im Fußball tätig zu bleiben. Weil mir der Sport über die Jahre hinweg so viel gegeben hat, wie nichts anderes. Deswegen hoffe ich einfach nur, dass ich im Fußballbereich tätig bleiben darf.“

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger