Marco Djuricin kehrt in Österreichs Bundesliga zurück: Der 28-jährige Stürmer erhält ab sofort einen Vertrag beim FK Austria Wien. Zuletzt spielte der Österreicher in der zweiten deutschen Bundesliga beim KSC. In Karlsruhe, wo er seit Sommer 2019 engagiert war, wäre sein Vertrag am Saisonende ausgelaufen, auf seinen eigenen Wunsch wurde dieser jedoch schon mit 31. Jänner 2021 aufgelöst.

Trainer Peter Stöger: „Nach den Abgängen von Alon Turgeman und Bright Edomwonyi wollten wir reagieren, jetzt haben alle Rahmenbedingungen gepasst. Mit Marco haben wir eine sehr gute Lösung gefunden, um die Mannschaft qualitativ auf der Angreiferposition zu verstärken. Wir bekommen einen erfahrenen Spieler, der die Liga kennt und von da her auch nur wenig Anlaufzeit benötigen wird.“

Marco Djuricin, der sich seit seinem Abgang aus Karlsruhe Mitte Jänner selber fit gehalten hat: „Ich freue mich sehr auf die Herausforderung bei der Austria. Für mich ist es zwar die erste Station als Profi in Wien, aber zugleich ist es auch eine Rückkehr, da ich ja schon in der U14 u.a. mit David Alaba hier gespielt hat.“

Angesprochen auf seine Rückennummer meint der Heimkehrer: „Die 92 ist mein Geburtsjahr, deswegen habe ich auch nicht lange überlegt.“

Die medizinischen Checks hat Djuricin bereits absolviert. Am heutigen Dienstag ist er ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Foto: FK Austria Wien