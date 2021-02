Der FK Austria Wien hat zwei weitere verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagen: Während Neuzugang Eric Martel mit einer Verletzung des Bandapparats im Sprunggelenk pausieren muss, fällt Thomas Ebner aufgrund von Muskelproblemen im Oberschenkel aus.

Eric Martel gehörte nach seiner abgesessenen Sperre am Sonntag wieder der Startelf der Violetten an, musste nach 25 Minuten wegen starker Schmerzen aber schon wieder ausgewechselt werden. "Anhand der vorliegenden Befunde wurde rasch klar, dass die Leipzig-Leihgabe vorerst kein Mannschaftstraining absolvieren kann", gibt die Austria in einer Aussendung bekannt.

Der Leihgabe von RB Leipzig gehe es "den Umständen entsprechend relativ gut, er hat wenig Schmerzen, ist aber beim Training auf dem Rasen zum Zusehen verurteilt", heißt es in der Mitteilung der Veilchen. In den kommenden Tagen werde es Aufschluss über den Zeitpunkt seines Comebacks geben.

Thomas Ebner wurde am Sonntag beim Heimspiel gegen Tirol mit Muskelproblemen im Oberschenkel durch Alexander Grünwald ersetzt. Ebener arbeitet derzeit wie Martel vorwiegend mit den Physios und der medizinischen Abteilung in der Kraftkammer.

von Ligaportal, Foto: Josef Parak