Sturm Graz trifft am Freitagabend im ÖFB-Cup-Viertelfinale auf den First Vienna FC (Freitag, ab 20:30 Uhr im Liveticker). Der letzte verbliebene Amateurklub (Vienna kickt in der Wiener Stadtliga) im Pokalbewerb peilt die nächste ganz große Sensation an. Bereits im Achtelfinale konnte die Vienna den SCR Altach 2:1 besiegen und damit einen Bundesligisten eliminieren.

Vienna-Kapitän selbstbewusst: "Unser Ziel ist es immer, eine Runde weiterzukommen, egal, gegen wen wir spielen"

Die Vorzeichen für dieses Cup-Viertelfinale sind aber glasklar: Sturm geht als haushoher Favorit ins Duell gegen die Wiener. Nicht nur der deutliche Klassenunterschied, sondern vor allem der Umstand, dass die Vienna seit Anfang November kein Meisterschaftsspiel absolvieren durfte spricht für die Grazer.

Nichtsdestotrotz blickt Jiri Lenko dem Spiel mit Selbstbewusstsein entgegen: "Unser Ziel ist es immer, eine Runde weiterzukommen, egal, gegen wen wir spielen", sagt der Vienna-Kapitän im Interview mit oefb.at. Im österreichischen Pokal kennt sich der gebürtige Tscheche aus, spielte er doch im Jahr 2005 als damals 19-Jähriger mit Rapid Wien im Finale. "Es war ein unvergessliches Erlebnis, auch wenn wir am Ende leider verloren haben. Das Happel-Stadion war ausverkauft, ich bin zur Pause eingetauscht geworden, ein Derby war es auch noch. So etwas vergisst man niemals", erinnert sich Lenko.

Die großen Pokalzeiten der Vienna liegen schon etwas länger zurück. Im Jahr 1997 stand der Wiener Traditionsklub zuletzt in einem ÖFB Cupfinale - Gegner damals wie jetzt im Viertelfinale: der SK Sturm Graz. Damals feierte Sturm im Ernst-Happel-Stadion durch Tore von Ivica Vastic (Elfmeter) und Jens Dowe am Ende einen 2:1-Erfolg.

Christian Ilzer: "Bei der Vienna steht zwar vierte Liga drauf, aber es ist viel, viel mehr drinnen"

Sturm Graz wiederum möchte einen weiteren Schritt Richtung Pokalfinale machen und ist nicht zuletzt wegen der starken Leistungen in dieser Saison zu favorisieren.

Sturm-Cheftrainer Christian Ilzer zollt dem Gegner aus der Wiener Stadtliga Respekt: "Bei der Vienna steht zwar vierte Liga drauf, aber es ist viel, viel mehr drinnen. Sie haben sich verdient für das Viertelfinale qualifiziert und ihr Weg dahin war beeindruckend. Sie spielen mutig und haben sehr gute Fußballer in ihren Reihen", sagt Ilzer im Vorfeld des Viertelfinals. Die Vorgabe für seine Schützling ist aber ganz klar: "Wir wollen mit einem Sieg ins Cup-Halbfinale einziehen und das spüre ich auch in der Kabine."

Andreas Kuen, der den SK Sturm im Achtelfinale gegen Wacker Innsbruck mit seinem Goldtor in der 68. Minute weitergeschossen hat, sagt: "Es wird sicher kein einfaches Spiel für uns, im Viertelfinale gibt es keine leichten Gegner mehr. Wir müssen schauen, dass wir alles auf den Platz kriegen um aufzusteigen", weiß der gebürtige Tiroler.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Foto: Richard Purgstaller