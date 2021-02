Dass Marco Grüll vor einem Wechsel zum SK Rapid Wien steht, ist bereits hinlänglich bekannt. Bis dato gibt es allerdings noch keine offizielle Vollzugsmeldung des Transfers. Ob der Wechsel noch im Winter oder erst im Sommer (da wäre Grüll ablösefrei zu haben) vollzogen wird, ist scheinbar noch offen.

Marco Grüll: "Wichtig ist, dass ich regelmäßig spiele"

Wie die Salzburger Nachrichten berichten, soll die SV Ried rund 350.000 Euro für den 22-Jährigen fordern. Bis inklusive 8. Februar hätte Rapid noch Zeit, Marco Grüll bereits in diesem Transferfenster zu verpflichten.

Neben Rapid Wien und Red Bull Salzburg, das allerdings kein Interesse mehr an einer Verpflichtung von Grüll zeigt, dürften auch zwei deutsche Bundesligisten ihre Fühler nach dem Stürmer-Juwel ausgestreckt haben. Union Berlin und Eintracht Frankfurt haben sich allerdings eine Absage eingehandelt. "Ich will mich stetig weiterentwickeln. Wichtig ist, dass ich regelmäßig spiele", wird Grüll in den SN zitiert.

Vor wenigen Tagen hatte Ried-Geschäftsführer Rainer Wöllinger im Interview mit Sky Sport Austria ein Update zur Transfer-Causa Grüll gegeben: "Eine Tendenz ist schwer abzugeben. Es gibt gute Gespräche. Es gibt noch ein paar Faktoren, die abzuklären sind. Wir müssen auch schauen, wie Rapid das sieht. Aber ich habe ein gutes Gefühl, dass wir in Summe eine gute Lösung finden werden."

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media