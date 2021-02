Der LASK muss mehrere Wochen auf Offensivmann Dominik Reiter verzichten. Wie der LASK mitteilt, hat sich der 23-Jährige am gestrigen Donnerstag im Training am linken Oberschenkel verletzt. Der Grieskirchner hat in der laufenden Spielzeit 14 Pflichtspiele für die Linzer bestritten.

„Solche Dinge passieren im Fußball. Ich werde mich jetzt einige Tage schonen. Danach werde ich gemeinsam mit unserem medizinischen Betreuerstab daran arbeiten, so schnell wie möglich wieder zu meiner vollen Matchfitness zurückzukehren“, wird Reiter in einer Mitteilung vom LASK zitiert.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media