LASK-Innenverteidiger Yevgen Cheberko spielt in naher Zukunft in der ersten kroatischen Liga. Wie die Linzer am Freitag bekannt geben, unterzeichnete der 23-jährige Ukrainer beim NK Osijek einen Leihvertrag über eineinhalb Jahre.

Cheberko kam im Sommer 2020 zum LASK und sammelte bisher sieben Einsätze in der Tipico Bundesliga, im UNIQA ÖFB Cup und der UEFA Europa League. Beim NK Osijek soll Cheberko nun vermehrt Spielerfahrung auf hohem Niveau sammeln. Osijek liegt derzeit punktegleich mit Tabellenführer Dinamo Zagreb auf Platz Zwei der kroatischen Liga.

Jürgen Werner über den Abgang des Ukrainers: „Diese Leihe gibt Yevgen die Chance, auf sehr gutem Niveau Spielerfahrung zu sammeln. Wir halten große Stücke auf ihn, werden seine Entwicklung mit Adleraugen beobachten und wünschen ihm für die Dauer seiner Leihe viel Erfolg in Kroatien!“

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media