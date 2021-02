Valentin Grubeck verlässt die SV Ried und wechselt mit sofortiger Wirkung zum SKU Amstetten. Der 25-Jährige absolvierte insgesamt 36 Pflichtspiele für die Oberösterreicher, in denen er vier Tore erzielte und zwei Treffer vorbereitete. Der Offensivmann war im Sommer 2019 zur SV Ried gewechselt.

„Mit Valentin Grubeck verlässt uns ein Spieler, der immer alles für die SV Guntamatic Ried gegeben hat. Er hat maßgeblichen Anteil am Aufstieg und hat uns den ersten Sieg in der Bundesliga beschert. Aufgrund der fehlenden Spielpraxis haben wir uns gemeinsam für diesen Schritt entschieden. Valentin verlässt die SV Guntamatic Ried als Freund und wird bei uns immer gern gesehen sein“, betont SVR-Sportkoordinator Wolfgang Fiala.

„Ich habe über Amstetten sehr viel Gutes gehört. Ich möchte wieder mehr Spielzeit bekommen und auch im Meisterschafts-Betrieb zeigen, was ich kann. Ried war für mich eine Herzensangelegenheit. Mit dem Aufstieg in die Bundesliga habe ich mir auch einen Traum verwirklicht. Es war eine wahnsinnig schöne Zeit und ich möchte mich bei den handelnden Personen in Ried bedanken, dass das mit dem Wechsel jetzt funktioniert hat. Ich wünsche dem Verein alles Gute, damit sich alles weiterhin positiv entwickelt“, sagt Valentin Grubeck.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media