Die SV Guntamatic Ried hat zum zweiten Mal in diesem Winter am Transfermarkt zugeschlagen: Nikola Stosic spielt ab sofort für den Aufsteiger. Der 21-jährige Mittelfeldspieler kickte zuletzt beim FC Liefering und wechselt ins Innviertel. Der gebürtige Serbe unterzeichnet einen Leihvertrag bis zum Ende dieser Saison.

Stosic: "Ich hoffe, dass ich mich in Ried weiterentwickeln kann"

„Wir freuen uns sehr, mit Nikola Stosic einen hochtalentierten Spieler nach Ried geholt zu haben. Er hat große Stärken in der Balleroberung und ist dazu noch ein ganz feiner Fußballer. Wir wollen ihm die Bühne Bundesliga bieten, auf der er den nächsten Schritt gehen kann“, betont SVR-Sportkoordinator Wolfgang Fiala.

„Nikola Stosic ist ein sehr interessanter und junger Spieler. Er kann im zentralen Mittelfeld alle Positionen spielen. Wir haben damit eine Alternative zum noch länger verletzten Murat Satin. Die dynamische Spielweise von Nikola Stosic wird ein neues Element in unser Spiel bringen“, freut sich SVR-Cheftrainer Miron Muslic.

„Es war immer schon ein Traum von mir, in der Bundesliga zu spielen. Bisher war ich ja nur in der 2. Liga im Einsatz. Ich hoffe, dass ich mich in Ried weiterentwickeln kann. Es ist sicher ein guter Schritt für mich. Ich wohne in Salzburg, der Weg nach Ried ist für mich daher auch nicht weit“, sagt Nikola Stosic.

von Ligaportal, Foto: SVR/Scharinger