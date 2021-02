Die SV Ried hat einen weiteren Transfer getätigt und holt den ehemaligen Admira-Goalgetter Patrick Schmidt leihweise vom FC Barnsley ins Innviertel. Der Leihvertrag hat eine Gültigkeit bis zum Ende dieser Saison.

Schmidt: "Jetzt ist es schön, wieder zurück in die Heimat zu kommen"

„Es hat sich für uns jetzt die Möglichkeit geboten, diesen jungen, österreichischen Spieler bis zum Saisonende zu engagieren. Wir freuen uns sehr über diesen Neuzugang, weil wir überzeugt davon sind, dass er uns weiterhelfen kann“, betont SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger.

„Patrick Schmidt ist ein sehr schneller und torgefährlicher Stürmer. Er hat Erfahrung im Abstiegskampf und dabei bewiesen, dass er weiß, wo das Tor steht. Mit seinen Qualitäten wird er uns voranbringen“, sagt SVR-Cheftrainer Miron Muslic.

„Bei der SV Guntamatic Ried gibt es ein großartiges Mannschaftsklima, es ist ein super geführter Verein. Ich habe sehr viel mit Samuel Sahin-Radlinger über Ried gesprochen, er hat über den Verein richtig geschwärmt. Ich mache jetzt einen Schritt, der absolut Sinn für mich macht“, erklärt Patrick Schmidt.

„Es ist für mich eine tolle Gelegenheit, zu vielen Spielen zu kommen. Es war bisher eine sehr schöne Zeit in England. Jetzt ist es aber auch schön, wieder zurück in die Heimat zu kommen. Ich freue mich schon sehr auf Ried. Ich werde Gas geben und hoffentlich viele Tore schießen, damit ich der Mannschaft und dem Verein helfen kann, die Ziele zu erreichen", so der Neuzugang abschließend.

von Ligaportal, Foto: SVR/Scharinger