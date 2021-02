Vier Tage nach dem ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen die Vienna geht es für den SK Sturm Graz in der Tipico Bundesliga weiter. Gegner in der Merkur-Arena ist die SV Ried. Die Grazer planen nach der jüngsten Liga-Niederlage gegen Altach einen Heimsieg ein, um den Abstand auf Rapid und Salzburg nicht zu groß werden zu lassen. Ried wiederum kämpft um den ersten Sieg unter Neo-Coach Miron Muslic. Stefan Nutz: "Wenn wir uns in Graz gut präsentieren, ist für uns alles möglich" Der mühevolle Cup-Aufstieg gegen die Vienna dürfte sich aber auf die Gesundheit einiger Sturm-Spieler ausgewirkt haben: "Am Samstag nach dem Spiel hat es danach ausgesehen, als müsste der Mannschaftsarzt die Aufstellung machen." Welche Spieler für die Partie fraglich sind, wollte der Sturm-Coach nicht verraten. Definitiv fehlen wird Jon Gorenc-Stankovic. Der Slowene kann wegen einer Gelbsperre nicht mitwirken: "Er nimmt eine zentrale Position in unserem Spiel ein. Das ist ein Ausfall, der schmerzt", hadert Ilzer. Der Aufsteiger wiederum möchte die Außenseiterrolle nutzen, um zu überraschen: „Sturm Graz hat gegen uns sicher einen Dreier eingeplant. Gerade jetzt nach der Niederlage gegen Altach. Ganz Fußball-Österreich rechnet damit, dass Sturm gewinnen wird. Das ist aber auch unsere große Chance“, betont Stefan Nutz. „Wir hatten vor dem Spiel zehn Tage Zeit, um die Vorgaben von unserem neuen Trainerteam noch mehr verinnerlichen zu können. Ich hoffe, dass wir einen weiteren Schritt vorwärts gemacht haben. Wenn wir uns in Graz gut präsentieren, ist für uns alles möglich", ist der 28-jährige Steirer überzeugt. „Sturm Graz ist bisher die Mannschaft dieser Saison. Sie haben hervorragende Leistungen gezeigt. Es ist eine unheimlich kompakte und geschlossene Mannschaft mit einer super Stabilität. Sie haben die beste Defensive der Liga. Es ist eine absolute Spitzenmannschaft“, weiß Miron Muslic um die Stärken der Schützlinge von Christian Ilzer. „Das macht es für uns leichter als gegen die Admira. Es gibt eine andere Erwartungshaltung, die Favoritenrolle ist klar verteilt. Gegen diese Mannschaft haben wir nichts zu verlieren. Und deshalb wollen wir gegen Sturm Graz natürlich für eine Überraschung sorgen", betont der Ried-Coach abschließend.

So stellen die Trainer auf

Sturm: Siebenhandl - Gazibegovic, Nemeth, Wüthrich, Dante - Ljubic - Hierländer, Kuen - Kiteishvili - Friesenbichler, Jantscher

Ried: Sahin-Radlinger - Meisl, Reifeltshammer, Boateng - Bajic, Ziegl, Offenbacher, Lercher - Nutz - Gschweidl, Grüll

Schiedsrichter der Begegnung

Sebastian Gishamer

Sturm Graz gegen SV Ried im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Sturm Graz gegen SV Ried live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 18:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2.

Auf Sky Sport Austria 1 ist um 18:30 Uhr die Konferenz der zwei Dienstagabend-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 17:30 Uhr.

Sturm Graz gegen SV Ried im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

