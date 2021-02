Rapid Wien hat im heutigen Heimspiel gegen den WAC den fünften Ligasieg in Folge im Visier. Der Rückstand auf Tabellenführer Red Bull Salzburg beträgt nur einen Zähler, mit einem Sieg könnten die Hütteldorfer zumindest bis Mittwochabend Tabellenführer sein. Didi Kühbauer: "Wir brauchen schon eine Top-Leistung" "Wir brauchen da schon eine Top-Leistung. Der WAC kann sehr gut Fußballspielen", mahnt Didi Kühbauer, der eine geschlossene Mannschaftsleistung erwartet: "Wir müssen an diesem Tag alle verteidigen. Und gerade die Verteidiger müssen stets dabei sein", merkte der gebürtige Burgenländer an. Mit Yusuf Demir kehrt einer der zuletzt angeschlagenen Spieler zurück. Für Maximilian Hofmann kommt ein Einsatz gegen den WAC noch zu früh. Kapitän Dejan Ljubicic ist fraglich. "Wir werden kein Risiko eingehen", stellte Kühbauer klar. WAC kommt mit neuem Optimismus nach Wien Bei den Kärntnern ist nach dem holprigen Saisonstart zuletzt wieder der Optimismus zurückgekehrt. In der Liga gewann der WAC bei St. Pölten 2:0, ehe man sich gegen Kapfenberg ins Cup-Halbfinale mühte. Besonders der Sieg gegen St. Pölten sei "ein sehr wichtiger" gewesen und habe seinem Team "einen Schub gegeben", betonte Ferdinand Feldhofer. Aktuell rangieren die Wölfe auf dem sechsten Tabellenplatz. Der Vorsprung auf die siebentplatzierte Austria beträgt jedoch nur drei Zähler. "30 Punkte werden reichen", ist der WAC-Coach überzeugt, um in die Meistergruppe einzuziehen. Aktuell hält der WAC bei 21 Zählern. Seinem ehemaligen Arbeitgeber zollt der 41-Jährige Anerkennung: "Respekt, wie Rapid ins Frühjahr gestartet ist, das ist sehr eindrucksvoll", so Feldhofer. "Sie nehmen bei ihrer Taktik extrem viel Rücksicht auf den Gegner und sind sehr variabel", erklärt der WAC-Trainer.

So stellen die Trainer auf

Rapid: Strebinger - Stojkovic, Greiml, Barac, Ullmann - Petrovic, Grahovac - Schick, Knasmüllner, Ritzmaier - Kara

WAC: Kofler - Novak, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer - Sprangler - Stratznig, Taferner - Liendl - Vizinger, Dieng

Schiedsrichter der Begegnung

Alan Kijas

Rapid Wien gegen WAC im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Rapid Wien gegen WAC live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 20:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Rapid Wien gegen WAC im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger