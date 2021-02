Der LASK gastiert heute Abend bei seinem Lieblingsgegner SKN St. Pölten. In den bisherigen elf Bundesliga-Duellen mit den Niederösterreichern blieben die Linzer ungeschlagen und feierten dabei acht Siege. Im laufenden Bundesliga-Frühjahr konnte der LASK aber erst einen Sieg einfahren (3:0 gegen den WAC). St. Pölten hingegen wartet im neuen Jahr noch auf den ersten vollen Erfolg. LASK-Coach Thalhammer erwartet " sehr enge und schwierige Partie" Cheftrainer Robert Ibertsberger vor dem Spiel gegen den LASK: „Wir haben in der letzten Woche viel im mentalen Bereich gearbeitet und einige Dinge klar angesprochen. Fakt ist, dass wir die individuellen Fehler aus den letzten Spielen, die uns immer wieder in Schwierigkeiten gebracht und Punkte gekostet haben, abstellen und unsere defensive Stabilität finden müssen. Wir müssen es schaffen, dass wir für den LASK mit intensiver Arbeit mit und gegen den Ball ein unangenehmer Gegner sind. Dann ist ein positives Ergebnis auch gegen die Linzer möglich.“ Für das Duell gegen den LASK muss das Trainerteam des SKN auf Reza Asadi verzichten, der sich im Training einen Mittelfußknochenbruch zuzog. Zudem ist der Einsatz von Robert Ljubicic aufgrund einer leichten Oberschenkelblessur fraglich. Der LASK wiederum kämpft nach zwei Heimniederlagen und einem Auswärtssieg gegen den WAC im Frühjahr um den zweiten Ligasieg im neuen Jahr. Gegenüber dem Cup-Viertelfinale gegen Klagenfurt bedarf es jedoch einer Leistungssteigerung: „Im Cup-Spiel gegen Klagenfurt haben wir einiges richtig gemacht. Dennoch ist klar, dass wir in einigen Situationen zu viel zugelassen haben und der Gegner so zu Großchancen gekommen ist. Diese Situationen müssen wir gegen St. Pölten wieder besser lösen. Wir treffen mit dem SKN auf eine offensivstarke Mannschaft, daher erwarte ich eine sehr enge und schwierige Partie", sagt LASK-Trainer Dominik Thalhammer.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

St. Pölten 7.75 | Unentschieden 4.75 | LASK 1.36

ANGEBOT - bwin verdoppelt deine Quote (bis 100 €!) - jetzt registrieren!



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So könnten die Teams spielen

St. Pölten: Riegler - Blauensteiner, Luan, Muhamedbegovic, Schulz - Schütz, Pokorny, Luxbacher - Davies, Schmidt, Hugi

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Andrade - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Gruber, Eggestein, Balic

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich SKN St. Pölten - LASK live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 18:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2.

Auf Sky Sport Austria 1 ist um 18:30 Uhr die Konferenz der zwei Mittwochabend-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 17:30 Uhr.

SKN St. Pölten - LASK im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media