Nur vier Tage nach dem letzten Aufeinandertreffen im Cup-Viertelfinale duellieren sich Salzburg und die Wiener Austria erneut. Diesmal treffen die beiden zum Abschluss der 16. Bundesliga-Runde aufeinander. Am vergangenen Wochenende setzten sich die Bullen mit 2:0 durch. Jesse Marsch: „Ich glaube, dass die Spielidee der Austria ähnlich sein wird wie am Wochenende" „Wir haben es beim 2:0 gut gemacht, können es aber noch besser machen. Außerdem müssen wir genau schauen, wer von unseren Spielern aufgrund der englischen Woche bereit für das Spiel ist. Es ist eine etwas komische Situation, wenn man innerhalb weniger Tage gegen dieselbe Mannschaft in zwei unterschiedlichen Bewerben antritt. Gut für uns ist, dass beide Spiele in der Red Bull Arena stattfinden, wir ersparen uns das Reisen", betont Jesse Marsch vor dem Abschlussspiel der Runde. Der US-Amerikaner erwartet die Veilchen ähnlich wie im Cup: „Ich glaube, dass die Spielidee der Austria ähnlich sein wird wie am Wochenende im Cup und sie tief verteidigen und auf Umschaltsituationen setzen werden. Aber wir müssen auch darauf vorbereitet sein, dass sie aggressiver als im Cup-Duell auftreten können und sind auf beide Szenarien vorbereitet.“ Peter Stöger: "Es wird nur funktionieren, wenn alle Jungs eine Top-Leistung abrufen" Austria-Trainer Peter Stöger zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft vor vier Tagen in Salzburg durchaus zufrieden: „Defensiv haben wir es über weite Strecken gut gemacht. Wir müssen aber auch die Konter-Situationen öfter zu einem Ende bringen. Es wird nur funktionieren, wenn alle Jungs eine Top-Leistung abrufen. Du musst Salzburg während des Spiels das Gefühl geben, dass du ihnen immer gefährlich werden kannst." „Die wenigen Situationen, in denen du Salzburg gefährlich werden kannst, musst du nutzen. Da brauchst du auch das Momentum - das musst du dir erarbeiten“, weiß der Austria-Trainer, der verletzungsbedingt auf Markus Suttner verzichten muss.

So könnten die Teams spielen

Salzburg: Stankovic - Kristensen, Vallci, Ramalho, Ulmer - Mwepu, Camara, Bernede, Sucic - Koita, Daka

Austria: Pentz - Zwierschitz, Schösswendter, Palmer-Brown, Poulsen - Ebner, Martel - Teigl, Fitz, Sarkaria - Pichler

Red Bull Salzburg gegen Austria Wien im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Red Bull Salzburg gegen Austria Wien live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 20:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Red Bull Salzburg gegen Austria Wien im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter