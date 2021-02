Der Transfer von Marco Grüll zum SK Rapid Wien wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr am heutigen Montag und damit am letzten Tag der Transferzeit über die Bühne gehen. Wie Sky berichtet, dürfte ein Wechsel im Winter an den hohen Ablöseforderungen des Aufsteigers scheitern. Ried dürfte rund 350.000 Euro für den schnellen Salzburger verlangen.

„Ich würde mir natürlich wünschen, dass er sofort kommt, aber das gesamte Package scheint aktuell noch nicht so zu sein, wie es für einen Spieler sein müsste, der in drei Monaten ohnehin frei ist", sagte Rapid-Coach Didi Kühbauer am Montag bei einer Pressekonferenz.

Man spüre "die finanziellen Folgen der Pandemie", betonte Kühbauer weiters. Er habe "noch nie Spieler gefordert, welche die Möglichkeiten des Klubs übersteigen", merkte der Rapid-Coach an.

Sollten sich die Rieder, was die Ablösesumme betrifft nicht bewegen, wird es im Sommer einen ablösefreien Transfer von Marco Grüll geben.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media