Der SKN St. Pölten hat am letzten Tag der Winter-Transferperiode einen Spieler aus der 2. Liga verpflichtet. Der Bundesligist holt mit Lukas Tursch einen weiteren Spieler für das zentrale defensive Mittelfeld. Der 24-Jährige, der in dieser Saison in der zweiten österreichischen Bundesliga in 12 Spielen zu Einsatz kam und dabei einen Treffer erzielen konnte, kommt vom FC Blau-Weiß Linz zum SKN und unterschreibt einen Vertrag über eineinhalb Jahre plus Option.

Sportdirektor Georg Zellhofer: „Durch die Verletzung von Reza waren wir gezwungen auf der Position des defensiven Mittelfeldspielers nochmals nachzubessern. Mit Lukas haben wir dafür einen Mann gefunden, der universell einsetzbar ist und sowohl diese Position, als auch jene in einer Dreier-Abwehr einnehmen kann. Außerdem hat er trotz seines noch jungen Alters bereits die Erfahrung von 161 Zweitliga-Spielen in den Beinen und bringt daher bereits einiges an Routine mit. Daher glaube ich, dass er sich diese Chance in der Bundesliga redlich verdient hat. „Es ist für uns alle sehr überraschend gekommen, aber es war klar, dass wenn sich für Lukas die Chance Bundesliga ergibt, er diese auch beim Schopf packen wird. Wir bedanken uns bei Lukas für seinen Einsatz für unseren Verein und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute", sagt Blau-Weiß-Coach Ronald Brunmayr. von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media