Max Sax kam bereits mit 12 Jahren erstmals zur Admira und durchlief sämtliche Nachwuchsteams bis zu den Profis. Das erste Bundesligaspiel bestritt der gebürtige Badener am 15. September 2012 beim 0:0 gegen Rapid. Nach insgesamt 127 Einsätzen für den FC Flyeralarm Admira wechselte er im Sommer 2018 zur Wiener Austria.

„Max ist ein Admiraner mit Fleisch und Blut. Ich kenne ihn aus der Vergangenheit, weiß um seine Stärken und was er im Stande ist zu leisten. Wir alle haben uns sehr für ihn eingesetzt und sind den Verantwortlichen dankbar, dass der Wechsel zustande gekommen ist. Max kehrt in sein gewohntes Umfeld zurück. Er wird uns sofort helfen können“, freut sich Chefcoach Damir Buric auf die erneute Zusammenarbeit.

Max Sax ist nach seiner Rückkehr in die Südstadt voller Tatendrang: „Es fühlt sich einfach nur großartig an, wieder das Trikot der Admira zu tragen. Ich freue mich riesig auf die kommenden Aufgaben und werde vom ersten Tag an Vollgas geben.“

Austria-Trainer Peter Stöger sagt zur Leihe: „Wir wünschen Max natürlich alles Gute. Ich hoffe, dass er dort wieder etwas mehr Stabilität in sein Spiel bekommt.“ Sax hat noch bis Sommer 2022 Vertrag bei Austria Wien.

von Ligaportal, Foto: FC Flyeralarm Admira