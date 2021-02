Die Wiener Austria hat auf die Verletzung von Markus Suttner reagiert und holt einen alten Bekannten zurück nach Favoriten: Andreas Poulsen wechselt leihweise bis Sommer von Borussia Mönchengladbach zum FK Austria Wien. Der Däne kickte bereits im Frühjahr 2020 für die Veilchen.





Trainer Peter Stöger sagt: „Mit der Verletzung von Markus Suttner waren wir zum raschen Handeln gezwungen. Andreas war naheliegend, da er bei uns schon alles kennt und wieder schnell mit allem vertraut sein wird. Der Kontakt zu Gladbach und ihm selber ist nie abgerissen, er signalisierte auch sofort, dass er wieder zu uns kommen möchte.“

Poulsen ist bereits auf dem Weg nach Wien und wird schon am Dienstag in das Training einsteigen. Der dänische Linksverteidiger (21) steht voll im Saft, sammelte in der zweiten Mannschaft der Borussen immer wieder Spielpraxis, stand auch einige Male im Bundesliga-Kader.

Wegen einer Schulterverletzung musste er im Herbstdurchgang unfreiwillig eine Pause einlegen.

