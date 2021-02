Der SCR Altach nimmt den vereinslosen Innenverteidiger Julian Klar unter Vertrag und verleiht ihn für ein halbes Jahr als Kooperationsspieler an den SV Horn in die 2. Liga. Klar war Anfang Jänner als Testspieler in Altach zu Gast und konnte sich dabei für eine Verpflichtung empfehlen.

Der 20-jährige Defensivspieler wurde im Nachwuchs des FC Flyeralarm Admira ausgebildet und wechselte 2018 zu Blau-Weiß Linz. Für die Linzer war Klar allerdings nie im Einsatz, sondern wurde sofort für zwei Jahre zu Hannover 96 verliehen.

Seit Sommer ist der Niederösterreicher nun vereinslos und wechselt ablösefrei nach Vorarlberg. Im kommenden halben Jahr soll er beim SV Horn in der 2. Liga Spielpraxis sammeln.

Christian Möckel, Sportdirektor: „Im Zuge des Test-Trainings konnten wir uns ein gutes Bild von Julian machen. Er ist ein interessantes Defensiv-Talent, dem wir zukünftig zutrauen, in der Bundesliga Fuß zu fassen. In seiner momentanen Entwicklungsphase ist es wichtig, möglichst viele Spiele auf professionellem Niveau zu bestreiten. Deshalb sind wir überzeugt davon, dass die Leihe nach Horn für ihn der richtige Schritt ist. Wir werden Julians Entwicklung genau beobachten.“

Foto: Maurice Shourot