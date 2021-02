In meinem heutigen Beitrag möchte ich Florian Reiter, ehemaliger Nachwuchsspieler des Wiener Sportklub, zu Wort kommen lassen. Er erzählt uns von seinen Erfahrung mit mentalem Training im Nachwuchsfußball und warum die mentale Ausbildung leider noch immer zu kurz kommt. Ein Gastbeitrag von Mentalcoach Wolfgang Seidl.

Im Nachwuchsfußball geht es immer darum, sich weiterzuentwickeln. Täglich trainieren wir unsere Technik, unser Passspiel und unsere Kondition. Ein Aspekt, der in unserer fußballerischen Ausbildung zu kurz kommt, ist das mentale Training.

Als junger Nachwuchsspieler träumt man immer davon einmal Profifußballer zu werden. Der Weg dorthin ist aber meistens schwieriger, als man anfangs glauben mag. In jungen Jahren geht es meistens noch um den Spaß. Aber irgendwann wird aus Kinderfußball Jugendfußball und damit werden auch physische und psychische Belastungen größer. Viele Teenager hören dann mit dem Fußballspielen auf. Andere spielen so gut, dass Scouts von großen Vereinen auf sie aufmerksam werden. Wenn das passiert, beginnen viele junge Burschen zu träumen. Auf einmal wähnt man sich dem Ziel Profi zu werden so nah. Viele werden dann überheblich und arbeiten nicht mehr so hart wie zuvor. Es ist eine Sache des Mindsets. Es wurde einem nur beigebracht, wie man fußballerisch besser wird, aber niemand sagt einem wie man trotz der vielen Ablenkungen konzentriert und weiter fokussiert auf seine Entwicklung bleibt.

Auch die erste große Verletzung ist ein mentaler Prüfstein für einen Nachwuchsspieler. Von heute auf morgen ist man weg vom Fenster und man ist zum Zuschauen verdammt. Der Traum Profi zu werden ist damit auf einmal in weite Ferne gerückt. Man muss frustriert zuschauen, wie die Kollegen trainieren und andere dich ersetzen. Auf die psychische Belastung, die eine Verletzung mit sich bringt, wird man im regulären Training nicht vorbereitet. Besonders in dieser Zeit ist es also wichtige mentale Stärke zu beweisen. Es ist von Bedeutung, dass man fokussiert bleibt und akribisch daran arbeitet wieder zurückzukommen. Die Gefahr ist groß, dass einen die mangelnden Fortschritte während dieser Zeit frustrieren und man sich sogar vom Fußball abwendet.

Wie man sieht, ist es schon im Nachwuchs wichtig, mental stark zu sein. Viele talentierte Burschen scheitern an den genannten Herausforderungen, obwohl sie genug fußballerisches Talent hätten. Mentales Training könnte dem vorbeugen und den werdenden Fußballern helfen, besser mit diesen Herausforderungen umzugehen.

Als Mentalcoach, der mit vielen Nachwuchsspielern individuell arbeitet, kann ich die Erfahrungen bestätigen. Junge Spieler benötigen die entsprechenden mentalen Fertigkeiten, um ihre fußballerischen Fähigkeiten im Match umsetzen zu können. Wie Florian schreibt, wird dem Nachwuchs beigebracht, wie sie fußballerisch besser werden, aber niemand unterstützt sie, ihre mentalen Fertigkeiten zu entwickeln.

Für den Talentschmied Norbert Elgert von Schalke 04 ist die mentale Schwäche eine der Hauptgründe dafür, dass der deutsche Fußball-Nachwuchs im Wettstreit mit der internationalen Konkurrenz mehr und mehr ins Hintertreffen gerät. "Spielern wird es viel zu leicht gemacht, sie müssen eine Herangehensweise entwickeln, Schwierigkeiten und Hindernisse zu überwinden". Die fehlende mentale Stärke sei dann sichtbar „wenn es darauf ankommt“.

Mentale Fertigkeiten sind trainierbar, man muss dafür Experten ins Boot holen.

Diese mentalen Fertigkeiten werden auch in den meisten Nachwuchsabteilungen der Österreichischen Vereine wenig bis gar nicht trainiert. Viele Fußball Experten reden über die Wichtigkeit von Mentaltraining, setzen es aber nur halbherzig oder gar nicht um. Und ich spreche hier nicht nur von irgendwelchen Dorfvereinen. Auch in den Akademien und LAZ‘s wird der mentalen Arbeit mit Spielern und Mannschaften nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt.

Mein Appell an die Eltern und Trainer. Unterstützt eure Kids und holt euch professionelle Unterstützung in der mentalen Arbeit. Auch wenn es schlussendlich nur ganz wenige bis nach oben schaffen, jeder Jugendliche wird von der mentalen Arbeit etwas mitnehmen, sei es in der Schule, in der Ausbildung oder in der persönlichen Entwicklung. Verlasst Euch nicht auf die Vereine und Ausbildungsstätten, übernehmt selbst die Initiative und fördert euren Nachwuchs.

Wolfgang Seidl, ist selbstständiger akademischer Mentalcoach mit einer Praxis in der Steiermark und Wien. Er betreut als Coach Sportler, stressgeplagten Menschen, Mannschaften und Unternehmen. Der Schwerpunkt seiner Arbeit mit Fußball liegt einerseits in der mentalen individuellen Betreuung von SpielerInnen sowie in der mentalen Beratung von Mannschaften.

MANA4YOU

Wolfgang Seidl, MBA

Akademischer Mentalcoach

Dipl. Lebens- und Sozialberate

HeartMath®Coach

Praxis Steiermark: Burgauerstrasse 49; 8283 Bierbaum

Praxis Wien: Cumberlandstrasse 102; 1140 Wien

+43 650 415 5401

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

www.mana4you.at

www.amschwalbenhof.at

Foto: Richard Purgstaller