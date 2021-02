Der spusu SKN St. Pölten hat am gestrigen Abend noch zwei weitere Personalien geklärt und mit Taylor Booth (FC Bayern München II/ 19 Jahre) und Brandon Servania (FC Dallas/ 21 Jahre) zwei Youngsters leihweise bis Saisonende unter Vertrag genommen.

Zellhofer: "Beide Spieler verfügen über ein gutes Spielverständnis"

Die beiden zentralen Mittelfeldspieler, die jeweils einen US-amerikanischen Pass besitzen, nahmen bereits in der Vorwoche am Mannschaftstraining teil und "hinterließen dabei einen guten Eindruck", schreibt der SKN in einer Aussendung.

Sportdirektor Georg Zellhofer über die beiden Neuzugänge: "Es freut mich sehr, dass wir mit Taylor und Brandon zwei Talente für die nächsten Monate mit an Bord haben, von deren Qualitäten wir uns in den letzten Tagen überzeugen konnten. Beide Spieler verfügen über ein gutes Spielverständnis und viel Kreativität in der Offensive, was uns bei den bevorstehenden Aufgaben in den kommenden Monaten mit Sicherheit weiterhelfen wird.“

