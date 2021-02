Der Transfer von Marco Grüll von der SV Ried zu Rapid Wien ist im Winter nicht zustande gekommen. Eine Einigung dürfte sich aufgrund der Ablöseforderungen des Aufsteigers zerschlagen haben. Einem ablösefreien Wechsel im Sommer dürfte allerdings nichts mehr im Wege stehen.

Barisic bestätigt: "Grüll ist ab 1. Juni Rapidler" - Vertrag mit Kühbauer soll verlängert werden

Im Frühjahr wird der gebürtige Salzburger noch für die SV Ried auflaufen, doch ab Sommer wird der 22-Jährige für Grün-Weiß auf Torejagd gehen. „Marco Grüll ist ab 1. Juni ein Rapidler", bestätigt Zoran Barisic gegenüber der Kronen Zeitung. Der Stürmer wird demnach ablösefrei nach Hütteldorf wechseln.

„Es gibt gewisse Dinge, die sind in diesen Zeiten nicht sinnvoll und nicht machbar. Es ist ok, ich habe auch Verständnis für Ried", erklärt der Rapid-Sportchef den geplatzten Winter-Transfer. Grüll passe "perfekt in unser Beuteschema", so Barisic. "Mit ihm haben wir mehrere Möglichkeiten", betonte Barisic.

Zudem soll der Vertrag mit Trainer Didi Kühbauer verlängert werden. Bis dato gab es von Barisic kein öffentliches Bekenntnis, doch nun lässt er verlauten: „Er weiß, dass wir verlängern wollen. Wir werden uns in den nächsten Wochen zusammensetzen!“

