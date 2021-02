Zum Abschluss der 17. Bundesliga-Runde kommt es am Sonntag zum Schlager zwischen LASK und Sturm Graz. Vor dem sonntäglichen Aufeinandertreffen rangiert Sturm Graz einen Punkt vor den Oberösterreichern auf Rang drei. Beide Mannschaften suchen im bisherigen Frühjahr jedoch noch etwas nach der Konstanz.

Thalhammer lobt Sturm: "Sehr gute Mannschaft mit guten Einzelspielern"

Der LASK konnte zuletzt mit einem 3:1-Auswärtssieg gegen St. Pölten wichtige Punkte im Kampf um die oberen Plätze einfahren. Dominik Thalhammer zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden: "Das Spiel gegen St. Pölten war ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, um Leichtigkeit zu entwickeln", hielt der LASK-Coach bei einer Pressekonferenz am Donnerstag fest. Jeder habe gespürt, dass diese in den ersten Frühjahrsspielen nicht da gewesen sei, so Thalhammer.

"Wir konnten aus Drucksituationen Torchancen herausspielen, waren sehr aktiv und mutig", freute sich der 50-Jährige. Nicht so gut sei die Phase nach dem Anschlusstreffer der St. Pölten gewesen. Es sei der Anspruch des LASK, diese zehn Minuten besser zu spielen, führte Thalhammer aus. Man müsse auch hier den Mut und die Aktivität beibehalten, betonte der Trainer der Athletiker.

Für den Gegner aus Graz hat Dominik Thalhammer Lob übrig: "Sturm ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, die sich gut entwickelt hat. Sie haben gute Einzelspieler wie Jantscher oder Kiteishvili. Sie bekommen wenige Tore und verteidigen aggressiv. Es wird eine Riesen-Herausforderung, ein schwieriges Spiel", hält Thalhammer fest. Christian Ilzer habe "eine richtig gute Struktur in die Mannschaft gebracht", so der LASK-Coach. Marvin Potzmann, der zuletzt wieder mehr Einsatzzeit bekam und drei Jahre lang für Sturm Graz spielte, stimmte dem zu: "Sie haben sich gut verstärkt, sind stabil und kompakt - das ist der große Unterschied zur letzten Saison", bekräftigte Potzmann, der am Sonntag wie schon zuletzt gegen St. Pölten in der Startelf stehen könnte.

LASK beschäftigt sich mit Thema Mentalcoaching

Auf die Frage von Ligaportal-Reporter Herbert Pumann, ob sich auch der LASK mit einem möglichen Engagement eines Mentalcoaches beschäftige, antwortete Thalhammer: "Ich persönlich halte sehr viel davon, weil der Bereich ein sehr wesentlicher Aspekt ist. Ich denke, jede Spielhandlung wird von einem mentalen Prozess begleitet. Da macht es natürlich Sinn, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt. Ich denke, es könnte vielleicht auch mal bei uns Thema werden, dass wir intensiver in diesem Bereich arbeiten", so Thalhammer.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media