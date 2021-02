Seit mittlerweile fünf Spielen hat Rapid in der Tipico Bundesliga keine Punkte mehr abgegeben. Geht es nach dem Geschmackt der Grün-Weißen, dann soll die Siegesserie auch heute in Altach seine Fortsetzung finden. Die Altacher wiederum rutschten am Dienstag ganz ans Tabellenende, nachdem sie in der Südstadt 1:3 verloren haben.

Alex Pastoor: "Dass Schwankungen zum Entwicklungsprozess dazugehören, ist ganz normal"

„Grundsätzlich darf uns der Tabellenstand im Hinblick auf die einzelnen Spiele nicht beeinflussen. Dass man sich trotzdem Sorgen macht, wenn man ganz hinten steht, ist klar", sagt Altach-Trainer Alex Pastoor vor dem Heimduell gegen Rapid. Der Niederländer weiß um die Stärken des Gegners, glaubt aber auch an einen Punktgewinn: „Sie haben eine super Entwicklung genommen, spielen einen tollen Fußball. Ich bin mir aber auch sicher: Wenn wir das selbe Verhalten wie gegen Sturm vor zwei Wochen auf den Platz bringen, werden wir etwas mitnehmen.“

Über die aktuelle Verfassung seiner Mannschaft sagt Pastoor: „Dass Schwankungen zum Entwicklungsprozess dazugehören, ist ganz normal. Trotzdem fallen diese bei uns zu stark aus und wir müssen es schaffen, mehr Stabilität hineinzubekommen. Das war auch die Überlegung in der Südstadt, wo wir mit der selben Aufstellung wie zehn Tage vorher spielen wollten. Thurnwald ist dann zwar kurzfristig ausgefallen, trotzdem müssen wir anders auftreten. Gerade im Abwehrverhalten hat mir das gar nicht gefallen. Wir haben ihnen das Tore schießen zu einfach gemacht.“

Didi Kühbauer: "Das wird kein Spaziergang"

Rapid-Trainer Didi Kühbauer wiederum wird seine Mannschaft davor warnen, die Partie gegen den Tabellenletzten auf die leichte Schulter zu nehmen: „Wenn der Zweite gegen den Letzten spielt, würde man meinen, dass das eine 'gmahte Wiesn' ist, aber ich bin überhaupt nicht dieser Meinung. Das wird kein Spaziergang, denn wenn man gegen Rapid antritt, kann man sehr viel gewinnen", so der Burgenländer.

Kühbauer prophezeit, dass es "nicht so einfach wird, wie alle glauben", den, "das ist ein Spiel, in dem man nicht viel gewinnen kann. Sollten wir als Verlierer vom Platz gehen, heißt es sofort, wir sind nicht reif oder überheblich geworden. Jeder geht davon aus, dass du Favorit bist, gewinnen musst und die Punkte leicht zu holen sind. Jeder erwartet einen Sieg, bei einer Niederlage hätten wir alles falsch gemacht."

Altach 5.25 | Unentschieden 4.25 | Rapid 1.55

So könnten die Teams spielen

SCR Altach: Kobras - Anderson, Bumberger, Netzer, Karic - Casar, Oum Gouet, Fischer - Meilinger, Obasi, Schreiner

Rapid Wien: Strebinger - Stojkovic, Greiml, Barac, Ullmann - Grahovac, Petrovic - Schick, Knasmüllner, Ritzmaier - Kara

SCR Altach gegen Rapid Wien im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich SCR Altach gegen Rapid Wien live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 2.

Auf Sky Sport Austria 1 ist die Konferenz der drei Samstags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16 Uhr.

SCR Altach gegen Rapid Wien im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

