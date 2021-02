Sechs Spiele hat die Wiener Austria noch Zeit, um den - seit gestern auf sechs Punkte angewachsenen - Rückstand auf den WAC und die WSG Tirol aufzuholen, um doch noch den Sprung in die Meistergruppe zu schaffen. Heißt: Für die Austria zählt im heutigen Heimspiel gegen den TSV Hartberg nur die maximale Punkteausbeute, um den Anschluss an die Top sechs nicht wieder zu verlieren.

Peter Stöger: „Wir werden sehen, wie weit wir wirklich sind, wenn es gilt, etwas mitnehmen zu müssen"

Rückblickend auf die ansprechende Leistung gegen Red Bull Salzburg am vergangenen Mittwoch meint Stöger: „Wir haben gerade für unser Meisterschaftsspiel in Salzburg viel positiven Zuspruch erhalten. Ich habe allerdings auch gesagt, dass es jetzt darum geht, Zählbares mitzunehmen. Da hätte uns jeder Punkt gutgetan", so der Austria-Coach.

„Wir haben in Salzburg einerseits versucht, früh zu stören, aggressiv zu sein, und andererseits auch, eine spielerische Linie hinein zu bringen", betont Stöger, der gegen Hartberg auf Punktezuwachs (bestenfalls das Punktemaximum) hofft, „um die Chance, in die Top-6 zu kommen, noch zu wahren", hält der gebürtige Wiener fest. „Wir werden sehen, wie weit wir wirklich sind, wenn es gilt, etwas mitnehmen zu müssen", so Stöger weiter.

Hartberg-Coach Markus Schopp sagt vor dem Auswärtsspiel gegen die Veilchen: "Um aus Wien etwas mitzunehmen, müssen wir rotzfrech, kaltschnäuzig und komplett entschlossen auftreten. Eigenschaften, die wir sehr oft auf den Platz bringen, uns in der Vergangenheit aber nicht immer dafür belohnt haben. Wir müssen schauen, dass wir aus unseren Möglichkeiten das Beste rausholen. Wir werden auf eine sehr kompakte Mannschaft treffen, die alles daraufsetzen wird, die drei Punkte zu machen. Ich glaube, dass wir nicht nur der Austria das Leben sehr schwer machen sondern auch uns einen entscheidenden Schub geben können, den wir für die Aufgaben in den nächsten Wochen brauchen."

So könnten die Teams spielen

Austria: Pentz - Zwierschitz, Schösswendter, Palmer-Brown, Poulsen - Ebner, Martel - Teigl, Sarkaria, Jukic - Pichler

Hartberg: Swete - Kainz, Gollner, Luckeneder, Klem - Nimaga - Horvath, Heil, Ertlthaler - Chabbi, Schmerböck

Austria Wien gegen TSV Hartberg im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Austria Wien gegen TSV Hartberg live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 14:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2.

Auf Sky Sport Austria 1 ist die Konferenz der zwei Sonntags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 13:30 Uhr.

Austria Wien gegen TSV Hartberg im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Josef Parak