Zum Abschluss der 17. Bundesliga-Runde kommt es heute zum Schlagerduell zwischen dem LASK und Sturm Graz. Das Duell der beiden Tabellennachbarn verspricht viel Spannung und Brisanz, geht es doch für beide Teams darum, den Anschluss an das Topduo Salzburg und Rapid zu halten.

Thalhammer: "Es wird eine Riesen-Herausforderung"

Der LASK konnte zuletzt mit einem 3:1-Auswärtssieg gegen St. Pölten wichtige Punkte im Kampf um die oberen Plätze einfahren. Dominik Thalhammer zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden: "Das Spiel gegen St. Pölten war ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, um Leichtigkeit zu entwickeln", hielt der LASK-Coach bei einer Pressekonferenz am Donnerstag fest. Jeder habe gespürt, dass diese in den ersten Frühjahrsspielen nicht da gewesen sei, so Thalhammer.

Für den Gegner aus Graz hat Dominik Thalhammer Lob übrig: "Sturm ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, die sich gut entwickelt hat. Sie haben gute Einzelspieler wie Jantscher oder Kiteishvili. Sie bekommen wenige Tore und verteidigen aggressiv. Es wird eine Riesen-Herausforderung, ein schwieriges Spiel", hält Thalhammer fest. Christian Ilzer habe "eine richtig gute Struktur in die Mannschaft gebracht", so der LASK-Coach.

Auch Sturm-Trainer Christian Ilzer hatte Lob für den Gegner parat: "Gegen den LASK sind es immer intensive Spiele, für mich sind sie ein potenzieller Meisterschafts-Kandidat. Trotzdem rechnen wir uns etwas aus."

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

LASK 1.60 | Unentschieden 4.25 | Sturm 4.75

ANGEBOT - bwin verdoppelt deine Quote (bis 100 €!) - jetzt registrieren!



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So könnten die Teams spielen

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Andrade - Ranftl, Holland, Michorl, Potzmann - Goiginger, Eggestein, Gruber

Sturm: Siebenhandl - Gazibegovic, Nemeth, Gorenc-Stankovic, Dante - Hierländer, Ljubic, Kiteishvili, Kuen - Friesenbichler, Jantscher

LASK gegen Sturm Graz im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich LASK gegen Sturm Graz live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

LASK gegen Sturm Graz im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media