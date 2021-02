Der TSV Hartberg hat sich in den letzten Jahren zu einer fixen Größe in der Tipico Bundesliga gemausert. Mittlerweile absolvieren die Oststeirer ihre dritte Saison in der höchsten Spielklasse. Um sich in dieser auch langfristig festzusetzen, gilt es aber, die Infrastruktur zu verbessern.

Annerl: "Wir schauen uns an, was für uns leistbar und machbar ist"

Thema Nummer eins beim TSV Hartberg ist aktuell das Stadionprojekt. Wird die Profertil-Arena in Hartberg ausgebaut oder kommt es zu einem Neubau an einem anderen Grundstück? „Beim Stadion haben wir derzeit alle Möglichkeiten zu evaluieren. Einerseits haben wir die Möglichkeit, dass wir unser derzeit bestehendes Stadion ausbauen, andererseits gibt es die Möglichkeit neu zu bauen. Unser Stadion hat natürlich auch etwas für sich, es hat einen gewissen Charme, es belebt, es ist in der Innenstadt. Aber wir brauchen eine gewisse Infrastruktur und Räumlichkeiten", betont TSV-Präsidentin Brigitte Annerl gegenüber Sky Sport Austria.

Eine Entscheidung über Ausbau oder Neubau ist noch nicht gefallen: „Auf der anderen Seite haben wir eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die wird dann gegen Ende März, Anfang April fertig sein, für den Neubau und erst dann haben wir eine valide Entscheidungsbasis. Um sagen zu können, wir gehen in diese Richtung oder in diese Richtung. Für mich zählt, was für den Verein das Wichtigste ist, es geht nicht um eine einzelne Person, es geht um die Sache. Wir schauen uns an, was für uns leistbar und machbar ist und was für uns das Beste ist und danach werden wir entscheiden. Wir reden von 7.000 bis 8.000 Zuschauern, sollten wir ein neues Stadion bauen", gibt Annerl bekannt.

Kooperation mit Nachbar Lafnitz?

Auch eine Kooperation mit dem unmittelbaren Nachbarn SV Lafnitz möchte die Präsidentin des TSV Hartberg nicht ausschließen: „Wir sprechen über Kooperationen, aber die Kooperation ist hauptsächlich im sportlichen Bereich. Es geht um Kooperationen eventuell in Richtung einer Fußballschule, bitte nicht Akademie, Schule. Es geht um sportliche Kooperationen, die Vereine werden immer eigenständig bleiben. Ich finde, wenn wir heute in einer Kooperation beide dasselbe Ziel verfolgen und uns hier zusammenspannen können, dann ist das immer positiv. Aber das sind jetzt gerade laufende Gespräche, die der Erich (Korherr, Anm.) führt.“

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller