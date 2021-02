Auf den Wolfsberger AC wartet heute das bisher größte Spiel der Vereinsgeschichte, wenn die Kärntner im Sechzehntelfinal-Hinspiel der Europa League auf die Tottenham Hotspurs treffen. Ein großer Wermutstropfen ist jedoch, dass die Wölfe aufgrund der verweigerten Landeerlaubnis für Engländer in Österreich um ein echtes Heimspiel umfallen und nach Budapest ausweichen müssen.

Ferdinand Feldhofer: "Wir haben schon ein Ziel, sonst könnten wir gleich daheim bleiben"

Die Vorfreude auf das erste K.o.-Spiel in einem Europacup-Bewerb ist riesig: "Ich merke das bei mir, bei den Jungs und im ganzen Verein. Wir genießen den Moment", betont Ferdinand Feldhofer vor dem Duell gegen die Spurs, die es in der Gruppenphase mit dem LASK zu tun bekommen haben und damit zum zweiten Mal in dieser Saison auf einen österreichischen Klub treffen.

Nur genießen möchte der WAC das Duell gegen den englischen Topklub aber nicht: "Wir haben schon ein Ziel, sonst könnten wir gleich daheim bleiben", stellt der WAC-Coach klar. "Genießen können wir nur, wenn wir auch dagegen halten können. Wir wollen ein Resultat holen, das uns im Rückspiel noch eine Chance lässt. Wir haben uns einen Plan überlegt", fügt Feldhofer hinzu.

Aktuell befinden sich die Stars um Harry Kane und Coach Jose Mourinho jedoch in keiner guten Form. Seit Ende Jänner mussten die Spurs vier Niederlagen aus fünf Spielen einstecken. Von dieser Statistik möchte sich Feldhofer aber nicht beirren lassen: "Sie haben zuletzt gegen Teams wie Manchester City, Chelsea und Liverpool verloren. Da sollte man schon die richtigen Schlüsse draus ziehen."

So stellen die Trainer auf

WAC: Kofler - Novak, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer - Sprangler - Taferner, Wernitznig - Liendl - Joveljic, Vizinger

Tottenham: Lloris - Doherty, Dier, Alderweireld, Davies - Sissoko, Winks - Bale, Alli, Moura - Son

Schiedsrichter der Begegnung

Ali Palabiyik (Türkei)

WAC gegen Tottenham Hotspur im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

WAC gegen Tottenham Hotspur live auf DAZN

DAZN ist eure Top-Adresse, wenn es um die UEFA Europa League geht. Der Streaming-Anbieter zeigt den Kracher zwischen WAC und Tottenham Hotspur LIVE um 18:55 Uhr.

Kommentiert wird die Partie von Flo Hauser. Als Experte fungiert Max Nicu.

WAC gegen Tottenham Hotspur im TV

Alternativ könnt ihr das Hinspiel zwischen WAC und Tottenham Hotspur live via Puls 4 verfolgen.

Die Übertragung startet um 18:15 Uhr.

