Für den FC Red Bull Salzburg geht es nach Gruppenplatz drei in der Königsklasse in der K.o.-Phase der Europa League weiter. Im Sechzehntelfinale bekommen es die Bullen mit dem spanischen Klub Villareal zu tun. Das "Gelbe U-Boot" ist für Österreichs Serienmeister kein unbekannter Gegner, traf man doch bereits in der Saison 2009/10 sowie in der Spielzeit 2014/15 aufeinander.

Jesse Marsch: "Villarreal ist sehr gefährlich und nicht umsonst in der La Liga im vorderen Feld mit dabei"

Die Roten Bullen behielten in der Gruppenphase 2009/10 gegen Villarreal die Oberhand (2:0 zu Hause, 1:0 auswärts) und beendeten die Gruppe mit der maximalen Punktausbeute auf dem ersten Platz. 2014/15 drehte Villarreal den Spieß um und konnte im Sechzehntelfinale einen 2:1-Sieg (daheim) bzw. einen 3:1-Erfolg (auswärts) feiern.

„Ich verfolge den spanischen Fußball schon viele Jahre intensiv. Es war beeindruckend, wie Barcelona oder Real Madrid den Fußball über viele Jahre hinweg geprägt haben. Und in diesem Windschatten haben auch etliche andere Klubs gelernt und viele Erfolge gefeiert", weiß Salzburg-Coach Jesse Marsch.

„Wir selbst haben zuletzt in der Champions League gegen Atletico Madrid gesehen, wie stark der spanische Fußball ist. Auch Villarreal ist sehr gefährlich und nicht umsonst in der La Liga im vorderen Feld mit dabei. Und sie haben mit Unay Emery einen Coach, der den Bewerb kennt wie kaum ein anderer.“

So könnten die Teams spielen

Salzburg: Stankovic - Kristensen, Vallci, Solet, Ulmer - Mwepu, Camara, Junuzovic, Sucic - Daka, Koita

Villareal: Asenjo - Pena, Albiol, Pau Torres, Pedraza - Parejo, Capoue, Trigueros - G. Moreno, Alcacer, Moi Gomez

Schiedsrichter der Begegnung

Haralds Gudermanis

FC Salzburg gegen Villareal im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

FC Salzburg gegen Villareal live auf DAZN

DAZN ist eure Top-Adresse, wenn es um die UEFA Europa League geht. Der Streaming-Anbieter zeigt das Sechzehntelfinal-Hinspiel zwischen Salzburg und Villareal LIVE und EXKLUSIV um 21 Uhr.

Kommentiert wird die Partie von Max Gross.

