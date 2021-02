Ende Oktober des vergangenen Jahres wurde Richard Strebinger nach einigen Unsicherheiten zur Nummer zwei im Tor des SK Rapid degradiert. Paul Gartler wurde zum Einser-Keeper befördert, Richard Strebinger absolvierte nur mehr ein Spiel bis zum Jahresende (in London gegen Arsenal).

„In erster Linie muss man sich selbst an der Nase packen und nicht nach Ausreden suchen. Ich habe auch gewusst, dass zwei bis drei Fehler dabei waren, die ich auch von mir selbst nicht erwarte und wo ich sage, dass ich es besser machen will. Und dann geht es darum, sich wieder Training für Training anzubieten, damit der Trainer dann irgendwann wieder für dich entscheidet. Jeder Rückschritt ist auch eine Chance, um einen oder sogar zwei Schritte nach vorne zu machen. Und dann geht es darum, wieder da zu sein, wenn man die Chance bekommt", blickt der Rapid-Keeper im Sky-Sport-Podcast "DAB" auf die schwierige Zeit zurück.

Er versuche, "jede Situation positiv zu sehen", betont Strebinger. „Wenn man aus dem Tor genommen wird, dann kann man es in den ersten Tagen vielleicht nicht positiv sehen, aber ich denke, jede Herausforderung ist dazu da, um gemeistert zu werden. Es ist dann immer auch eine Zeit, wo man sich neu hinterfragen kann und schauen kann, was man ändern kann, um wieder in seinen persönlichen Flow, was die Spielleistungen angeht, zu kommen."

Nunmehr steht der gebürtige Niederösterreicher wieder als Nummer eins im Tor der Grün-Weißen. In den bisherigen fünf Pflichtspielen im Frühjahr hat Strebinger nur drei Tore bekommen. Am Sonntag wartet mit dem Auswärtsspiel gegen Red Bull Salzburg die schwierigste Aufgabe in der Liga: „Es geht einfach darum, dass wir an unser Leistungsmaximum kommen. Wenn wir alles abrufen, was in uns steckt, dann sind wir eine sehr, sehr gute Mannschaft. Aber das gilt es gegen jeden Gegner abzurufen. Egal gegen wen du spielst, du musst immer 100 Prozent geben, damit die Wahrscheinlichkeit groß ist, etwas mitzunehmen. Und bei Salzburg gilt es umso mehr. Wir werden uns gut vorbereiten und dann bin ich auch optimistisch eingestellt. Aber wir müssen es am Sonntag natürlich auf den Platz bringen", bekräftigt Strebinger.

