Große Aufregung herrschte am heutigen Mittwoch rund um den FC Mauerwerk. Laut eines Berichts der Kronen Zeitung soll der Ostligist ein nicht erlaubtes Fußball-Training abgehalten haben. "Die Simmeringer leisteten sich gestern einen Skandal im Amateur-Fußball, trainierten in einer kleinen Gruppe. Und hielten sich somit nicht wie die anderen Mannschaften an die aktuellen Corona-Regeln", lautete der Vorwurf im Artikel.

FC Mauerwerk wehrt sich gegen Vorwurf

In einem Statement auf Facebook hat der FC Mauerwerk die von der Kronen Zeitung erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen. "Der FC Mauerwerk distanziert sich von den vermeintlichen Anschuldigungen seitens der „Kronen Zeitung“ und dem erschienen Print-Artikel vom 17. Februar 2021 in Wien und Niederösterreich und bestreitet vehement sich nicht an Abstands- oder Trainingsregelungen gehalten zu haben", heißt es in dem Statement.

"Am gestrigen Tag haben wir einen Teil unseres Teams die Möglichkeit gegeben, unter Einhaltung der seit voriger Woche geltenden Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung, das Betreten unserer Sportanlage zu ermöglichen. Trainiert wurde, wie auch auf der Verbandsseite des Wiener Fußballverbandes erlaubt, in Kleingruppen und Einzeltrainings", stellt der Ostligist klar.

Auch die Polizei habe am Sportplatz in Kaiserebersdorf "beim Training vorbeigeschaut, um nach dem Rechten zu sehen. Nach einem kurzen Gespräch mit der Exekutive wurde unser Training weder abgebrochen noch für beendet erklärt. Die Polizei hatte somit nichts zu beanstanden und hat nach der Erklärung unseres Trainers das Gelände in Kaiserebersdorf wieder verlassen. So handelte es sich z.B. um Kleingruppentrainings unserer drei im gleichen Haushalt lebenden Franzosen und dem Torhüter mit einem Individualtraining", stellt der FC Mauerwerk klar.

Letztlich stellt der Ostligist klar, dass man sich für eine Wiederaufnahme des normalen Trainingsbetriebs stark macht: "Der FC Mauerwerk möchte sich hier noch einmal für die Öffnung des Trainingsbetriebes für alle Sportarten und Vereine in Österreich stark machen. Allerdings wollen wir noch einmal ganz deutlich klarstellen, dass wir uns bei unseren weiteren erlaubten Trainingseinheiten an alle Regeln halten werden und nichts Verbotenes machen. Der Sport muss in so einer schwierigen Zeit einfach wieder erlaubt werden."

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media